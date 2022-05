Wie der Vater, so der Sohn: Schaub spielt für Hannover

Hannover 96 treibt die Personalplanungen für die nächste Saison weiter voran. Am Dienstagvormittag gaben die Niedersachsen die Verpflichtung von Louis Schaub bekannt - es ist ein Transfer mit besonderer Hintergrundgeschichte.

Nach vier Jahren beim 1. FC Köln zieht es Louis Schaub in diesem Sommer nach Hannover. Getty Images

Als Fred Schaub ein letztes Mal das Hemd von 96 trug, war sein Sohn Louis noch gar nicht auf der Welt. 4500 Zuschauer kamen an jenem April-Samstag im Jahr 1986 in die HDI-Arena, Hannover traf auf Borussia Dortmund und verlor 1:4.

Für Schaub senior war es nach zweieinhalb Jahren der letzte Auftritt für Hannover, er wechselte erst zum SC Freiburg, später nach Österreich, ehe er im Alter von nur 42 Jahren verstarb. Nun schlägt sein Sohn selbst den Weg nach Hannover ein. Wie 96 am Dienstagvormittag verkündete, hat Louis Schaub bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Ich habe die ehemaligen Stationen von meinem Vater von klein auf immer besonders verfolgt", sagte Schaub, "es erfüllt mich mit Stolz, dass ich nun für denselben Klub spielen kann, für den auch mein Vater gespielt hat."

Ich hatte schnell das Gefühl, dass das Interesse an mir wirklich da ist. Louis Schaub

Der 27-Jährige trug zuletzt das Trikot des 1. FC Köln und lief in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 28 Mal für die Rheinländer auf. Allerdings kam er nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus - auch wenn es diesen im Baumgart'schen Kaderverständnis nicht gab. Nun zieht es Schaub, der in Köln als einer der besten Fußballer galt, aus der Domstadt nach Hannover. "Ich hatte schnell das Gefühl, dass das Interesse an mir wirklich da ist und dass es gut passen kann", erklärte Schaub, während Sportdirektor Marcus Mann die "spezielle Bindung" hervorhob, die der Nationalspieler Österreichs "durch seine Familie" zu 96 habe.

"Louis hat schon auf hohem Niveau gezeigt, dass er ein Spiel mit seinen Aktionen bereichern und entscheidend beeinflussen kann", meinte Mann, "wir freuen uns, dass Louis ab diesem Sommer ein Teil von Hannover 96 ist."