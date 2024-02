Wie der "Soccer-Kick" in den Football kam

Harrison Butker von den Kansas City Chiefs und Jack Moody von den San Francisco 49ers würden am Sonntag im Super Bowl LVIII den Ball vielleicht immer noch mit dem "Spitz" treten, wenn in den 1960er- und 1970er-Jahren nicht einige europäische Pioniere den "soccer style" in der NFL salonfähig gemacht hätten.

Zwei junge ungarische Burschen, die Brüder Pete und Charlie Gogolak, die 1956 mir ihren Eltern während des Ungarn-Aufstands in die USA geflüchtet waren, gelten weithin als jene "placekicker", die den "soccer style" im American Football eingeführt haben. An den Fußball aus ihrer Heimat gewöhnt, kickten sie in ihrem College auch den ovalen Ball mit dem Innenspann und erzielten damit viel größere Weiten als ihre Kommilitonen, die das "Eierlaberl" wie überall in den USA üblich mit dem "Spitz" traten.

Vor allem der um zwei Jahre ältere Pete beherrschte den "Free Kick" bald so perfekt, dass er 1964 zunächst von den Buffalo Bills gedraftet wurde, um zwei Jahre später bei den New York Giants zu landen, deren "all-time leading scorer" er mit 646 Punkten bis heute ist.

Wer hat's erfunden?

Über das erste "field goal" in der Geschichte des American Football, das im "soccer style" erzielt wurde, staunte man an der University of Texas allerdings bereits sieben Jahre vor Gogolak. Der Pole Fred Bednarski zeigte am 19. Oktober 1957 im Spiel seiner Texas Longhorns gegen die Arkansas Razorbacks, wie ein Europäer an die Sache herangehen würde und verwertete einen 38-Yards-Kick zur 3:0-Führung.

Bednarski hatte eine noch schlimmere Geschichte hinter sich als die Gogolaks. Fred war fünf, als er und seine Familie von den deutschen Besatzern in einen Vieh-Waggon gepackt und aus ihrer polnischen Heimat nach Österreich, ins Konzentrationslager Mauthausen-Gusen, deportiert wurden. Dort, wo mehr als 90.000 Menschen getötet wurden, hielten die Bednarskis zwei Jahre lang durch, bis sie im Mai 1945 von der US-Armee befreit wurden. In ihre alte Heimat, die mittlerweile Teil der Sowjetunion geworden war, konnten sie nicht mehr zurück. Bis sie 1949 in ihre neue Heimat, die USA, ausreisen durften, lebten sie in Lagern für "Displaced Persons", in denen Fred auch das Fußballspiel erlernte.

Europeans Wanted

Nachdem die Gogoloks dem "soccer style" zum Siegeszug verholfen hatten, war die ganze NFL auf der Suche nach europäischen Spezialisten. Die Kansas City Chiefs, die am Sonntag den Super Bowl LVIII gegen die San Francisco 49ers bestreiten, wurden in einem College in Montana fündig. Der Norweger Jan Stenerud hatte sein Stipendium eigentlich als Skispringer erhalten, brachte aber auch einige fußballerische Fähigkeiten mit, die auf dem Uni-Campus zufällig entdeckt wurden. Nachdem er gleich in seinem Junior-Jahr mit einem Field Goal über 59-Yards einen neuen College-Rekord aufstellte, kickte er ab 1967 für die Chiefs und schaffte in seinen ersten drei Jahren eine "conversion rate" von 70 Prozent, während der NFL-Durchschnitt noch bei 53 Prozent lag. 1970 krönte sich Stenerud, der noch bis 1985 aktiv war, zum Super-Bowl-Champion, steht heute als einer von nur fünf Kicker-Spezialisten in der Pro Football Hall of Fame und wurde 2019 in das "NFL 100 All-Time Team" gewählt. Seine Nummer 3 wird von den Chiefs nicht mehr vergeben.

Einer von Steneruds schärfsten Konkurrenten um die Kicker-Meriten der Siebziger war der auf Zypern zur Welt gekommene Armenier Garo Yepremian. Er war nach einem längeren London-Aufenthalt, bei dem ihn Arsenal verpflichten wollte, mit einem Soccer-Stipendium an die Indiana University gekommen, von wo ihn die Detroit Lions holten. Gleich in seiner Rookie-Saison machte er sich als erster Spieler mit sechs Field Goals in einem Spiel einen Namen. Mit den Miami Dolphins gewann er zwei Super Bowls (1973 und 1974) in Serie und wurde als "leading scorer" der 1970er-Jahre in das "Team der Dekade" gewählt.

Der erste Deutsche

Bereits 1968 war mit Schalkes erstem Bundesliga-Torhüter Horst Mühlmann der erste Deutsche der NFL in die USA gekommen. Zunächst allerdings, um für die Kansas City Spurs "soccer" zu spielen. Doch die Kassen der Spurs waren bald leer, sein "American Dream" geplatzt. Da gaben ihm Freunde, die seine "reche Klebe" in Aktion gesehen hatten, einen Football zu kicken - und waren danach sicher, dass das für die Chiefs, das Football-Team der Stadt, reichen müsste. Mühlmann wurde bei ihnen vorstellig, lernte das "Ei" richtig zu kicken, aber an Stenerud gab es keinen Weg vorbei.

Zu seinem Glück hatten die Cincinnati Bengals Wind von dem "big German" bekommen und nahmen ihn unter Vertrag. Schnell etablierte er sich als einer der "longhitter" der NFL und die Presse feierte ihn als besten deutschen Export nach "Bier, Bratwurst und Elke Sommer". Sein 1970 aufgestellter Franchise-Rekord von vier "field goals" aus mehr als 50 Yards wurde erst 2021 von Evan McPherson gebrochen. Im Paycor Stadium erinnern heute die "Horst Mühlmann Bars" an den Nord- und Süd-Endzonen an den bereits 1991 verstorbenen Kicker.

Die Österreicher

Weil die Colleges nicht genug Europäer bieten konnten, die des Kickens mächtig waren und auch Zufallsprodukte wie Horst Mühlmann rar waren, begab sich Tom Landry, der legendäre Head Coach der Dallas Cowboys, 1971 auf Europa-Tour. Seine erste Station war Wien und der erste Fußballer, den er gegen das in Europa noch weitgehend unbekannte Spielgerät treten ließ, war der 26-jährige Toni Fritsch, der für die Österreicher seit seinen zwei Toren beim 3:2-Sieg gegen England im Oktober 1965 nur noch der "Wembley-Toni" war. Nach einigen Verletzungen war der Stern des Rapidlers im Sinken begriffen, da kam das US-Angebot gerade recht. Ohne ein Wort Englisch zu können, wechselte er über den großen Teich.

Nach einigen Wochen Eingewöhnungszeit wurde er gegen die St. Louis Cardinals ins kalte Wasser geworfen. Der reguläre Placekicker hatte eine schlechte Phase, also sollte es der "Rookie from Austria" richten. "Du wirst es vergeigen!", waren die ersten Worte, die Fritsch auf dem Weg zu seinem ersten Kick hörte. "Das kannst du dir sparen", wies der Special-Coach der Cowboys den frechen Cardinals-Linebacker zurecht. "Er versteht sowieso kein Wort." Fritsch hatte dann auch keine Mühe, das "Ei" aus 26 Yards an sein Ziel zu befördern. Die Cowboys gewannen durch sein "field goal" mit 16:13 - und Toni war begeistert, wie schnell man mit so wenig Aufwand so viel Geld verdienen konnte. "Kick ball, get check", war dann auch eine seiner ersten Phrasen, die er in unfallfreiem Englisch beherrschte.

Mit Fritschs Erfolg war das Tor in die NFL offen für einen anderen Österreicher - für Toni Linhart. Der Donawitzer, der als Sport-Club-Spieler sechs Länderspiele bestritt und danach auch noch für die Vienna tätig war, versuchte sich zunächst mit mäßigem Erfolg bei den New Orleans Saints, bevor er bei den Baltimore Colts 1976 zum leading scorer der NFL avancierte.

Mit Raimund "Ray" Wersching steht noch ein dritter österreichischer Kicker in den NFL-Büchern. Als Sohn jugoslawischer Eltern war es mehr Zufall, dass er 1950 ausgerechnet in Mondsee das Licht der Welt erblickte. Aufgewachsen ist Ray bereits in den USA, wohin seine Eltern mit dem Zweijährigen auswanderten. Die zwei Super Bowls, die er 1982 und 1985 mit den San Francisco 49ers gewann, sind also nur schwer für Österreich zu reklamieren.