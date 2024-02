Wie das Schlusslicht beim Tabellenführer überraschen will

Nach dem 2:0-Auftaktsieg kassierte Tabellenschlusslicht Austria Lustenau mit der 0:1-Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt im zweiten Spiel unter Coach Andreas Heraf den ersten Rückschlag. Davon will man sich aber nichts verunsichern lassen, sondern vielmehr zurückschlagen. Auch wenn es gegen den Meister geht.

David-gegen-Goliath-Spiele gibt es immer wieder, beim Duell zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau könnte diese Bezeichnung aber kaum zutreffender sein. Dann begrüßt der aktuelle Tabellenführer das aktuelle Tabellenschlusslicht zu einer Begegnung zweier Teams, deren Welten nicht unterschiedlicher sein können. Während die Mozartstädter nach 19 Runden die Tabelle mit 41 Zählern anführen, fristen die Vorarlberger mit nur sechs Zählern am Tabellenende ein tristes Dasein. Wirft man allerdings einen Blick auf die Formtabelle im neuen Jahr, so herrscht plötzlich verkehrte Welt. Denn während die Lustenauer zumindest eines ihrer beiden Frühjahrsspiele für sich entscheiden konnten, wartet der österreichische Serienmeister im neuen Jahr noch auf einen Dreier im Ligaalltag.

Sowohl gegen Sturm Graz als auch im Duell mit Aufsteiger Blau-Weiß Linz reichte es für die Mannschaft von Gerhard Struber lediglich zu einem 1:1, nur im ÖFB-Cup konnte man mit dem knappen 3:2 über den LASK bisher einen Sieg im Frühjahr feiern. Die Lustenauer erlebten hingegen im ersten Spiel unter der Obhut von Andreas Heraf bereits ihr Saisonhighlight, als sie mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der WSG Tirol für den ersten vollen Erfolg in der aktuellen Spielzeit und etwas Hoffnung im Abstiegskampf sorgten. Zuletzt konnte man diesen Trend aber nicht bestätigen und musste sich zuhause Austria Klagenfurt knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Bilanz spricht deutlich gegen Lustenau

Tristesse herrscht deswegen im "Ländle" aber noch lange nicht, wie Abwehrspieler Dario Grujcic im Gespräch auf der "Vereinsseite" klarstellt: "Wir werden weiterarbeiten und dranbleiben, damit wir in so einem engen Spiel in Zukunft noch effizienter sind. Nur so können wir aus solchen Partien Zählbares mitnehmen." Denn Chancen gab es für die Vorarlberger allemal: Vier Schüsse gingen aufs Tor des Gegners, nur hinein wollte keiner. "Schlussendlich stand leider ein Nuller auf der Anzeigetafel", seufzt Grujcic, der aus dem vermeintlichen Rückschlag vielmehr Positives zieht: "Ich finde solche Phasen stärken den eigenen Charakter. Nur zusammen kommen wir da raus. Wir haben jetzt noch 13 Spiele, in denen wir alles geben werden, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Dazu benötigt man vor allem eines: Punkte. Fünf davon fehlen momentan auf den Vorletzten WSG Tirol. Doch ob die Lustenauer im kommenden Spiel in Salzburg gegen den Tabellenführer mit diesen rechnen dürfen, zählt zur Kategorie unwahrscheinlich. Grujcic, der aufgrund einer Gelbsperre zusehen muss ("Die Sperre ärgert mich extrem") traut seinen Teamkollegen aber einen Coup beim Serienmeister zu: "Das Spiel wird sicher nicht einfach, aber ich vertraue meinen Teamkollegen. Wenn wir unseren Plan einhalten und über 90 Minuten voll konzentriert bleiben, dann traue ich uns auch in Salzburg eine Überraschung zu." Die Bilanz spricht aber eher dagegen: Das Hinspiel ging klar mit 0:4 verloren, auch in der vergangenen Saison gab es für die Vorarlberger in zwei Duellen und einer Bilanz von 0:10 absolut nichts zu holen.

Doch damals schwang auch noch nicht Andreas Heraf das Zepter, dessen Mannschaften für eine kompakte und schwierig zu überwindende Defensivarbeit bekannt sind. Das bekamen sowohl die WSG Tirol als auch Klagenfurt zu spüren und könnte auch den Meister, der momentan nicht in seiner besten Form spielt, durchaus verzweifeln lassen. Doch selbst wenn dies nicht gelingt, bleiben noch zwei Spiele im Grunddurchgang sowie zehn Partien im unteren Play-off - inklusive Punkteteilung -, um das große Ziel noch zu erreichen. "Wir wollen den Klassenerhalt schaffen, ganz klar. Das war in der vergangenen Saison unser Ziel und ist es auch heuer. Letztes Jahr haben wir alle überrascht und schnupperten bis zum Schluss an Europa. Wir wollen in der Liga bleiben und werden alles daransetzen, dieses Ziel zu erreichen", so Grujcic und betont: "Abgerechnet wird erst am Schluss."