Wie das abstiegsbedrohte Neapel Maradona aus Barcelona holte

Im frühen Sommer vor bald 40 Jahren wechselte der 23-jährige Diego Maradona vom FC Barcelona zur SSC Neapel. Ein Transfer, der überraschend kam und spektakulär ablief.

Barcelona, Neapel, Maradona und die 80er - die perfekte Melange für einen der turbulentesten Transfers der Fußball-Geschichte. Doch ohne Corrado Ferlaino wäre womöglich alles ein Luftschloss geblieben.

Der Neapolitaner intrigierte und dirigierte sein Napoli-Regime über 33 Jahre bis zum Jahrtausendwechsel, und die Zeitung Repubblica sinnierte einmal: "Er hielt länger als die meisten Diktatoren der Weltgeschichte durch." Pilot, Rennfahrer, Casanova, durchtriebener Bau- und Finanzlöwe - sein wirres Netz aus Holdings, Tochter- und deren Cousinenfirmen verflocht sich irgendwann so unergründlich wie die Wege des Herrn. "Wenn ich im Sarg liege, werde ich am nächsten Tag trotzdem noch eine Menge zu erledigen haben", sagte der heute 92-Jährige einmal. Auf der Schule suchte die Mutter einst sein ständiges Blaumachen zu unterbinden, indem sie den Hausmeister zum persönlichen Aufpasser schmierte - Ferlaino gab ihm das Doppelte und machte fröhlich weiter.

Er konnte dem Teufel die Seele verkaufen und sie mit Profit wieder zurückschachern. Neapel verband eine Hassliebe mit dem Sonnenkönig, die Welt des Calcio verachtete ihn. "Verhandele ich mit Ferlaino, presse ich den Rücken immer fest an die Wand", ätzte der einstige Milan-Präsident Giuseppe Farina.

Maradona war nicht Neapels erste Wahl

Der italienische Verband hatte Anfang 1984 ab dem 1. Juli einen Transferstopp für Profis aus dem Ausland abgesegnet, dementsprechend waren die Klubs in hektische Verhandlungs-Manöver verfallen. Das Blatt Fußball in Neapel warf nach einem 10. und 12. Platz die Frage auf: "Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Wer kann, kauft in Windeseile großartige Champions. Auf welche Seite schlägt sich Ferlaino, ineffizienter Zauderer oder gewiefter Unternehmer?" Er holte schlichtweg den künftigen König von Neapel.

Dabei hatte sich der Patron zunächst auf Flamengo-Kapitän Junior kapriziert, der jedoch für zwei Millionen Dollar zum AC Turin wechselte. Der Fokus schwenkte deshalb auf Corinthians damals schon legendären Capitano Socrates, den die Fiorentina aber Neapel in letzter Sekunde wegschnappte.

Ein Zufall servierte Ferlaino schließlich den Namen Diego Armando Maradona. Zur Feier des Klassenerhalts wollte sich Erstligaklub Avellino den FC Barcelona im Mai 1984 zum Freundschaftsspiel gönnen. Maradona werde fehlen, kam die Nachricht und brachte Manager Pierpaolo Marino in die Bredouille. Denn primär lechzten die Tifosi nach dem Argentinier. Marino horchte bei Vermittler Ricardo Fujica nach. Der Freund von Maradona-Manager Jorge Cyterszpiler vertraute ihm an, Diego liege mit Barca schon eine Weile im Argen. Kürzlich habe er den aussortierten Bernd Schuster verteidigt, und das Fass lief über.

Tatsächlich erachtete man "Dieguito" in Barcelona als kaum noch tragbar. Geschwänzte Trainingseinheiten, Orgien, Kokain, Schlägereien wisperte man in der Stadt, die längst den Überblick über die massige Entourage des Spielers verloren hatte. "Diego hat sich verändert, sehr verändert. Es ist unmöglich, mit ihm zu reden, umringt von seinem Clan", seufzte Vize-Präsident Joan Gaspart.

"Fujica meinte zu mir: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, Maradona zu holen, wenn du die richtigen Kontakte besitzt", erinnerte sich Marino. Er kontaktierte Juventus-Präsident Giampiero Boniperti, doch die Turiner setzten auf Michel Platini und Zbigniew Boniek. Der nächste Anruf erreichte Paolo Mantovani, Erdölmagnat und Patron von Sampdoria Genua. "Bist du irre? Ich musste schon genug für Gianluca Vialli und Roberto Mancini im Angriff investieren", verabschiedete sich Mantovani. Schließlich sagte Marino zu Fujica: "Er sollte zu Napoli gehen. Da würde die Stadt im Delirium zusammenbrechen. Der Coup des Jahrhunderts!" Er probierte es bei SSC-Sportchef Antonio Juliano.

Zum Thema Diego zwischen den Welten

Der trug die Idee zu Ferlaino, der Verbandspräsident Federico Sordillo bei einem Treffen kryptisch unterjubelte, den teuersten aller Ausländer holen zu wollen. Sordillo steckte die Information der befreundeten Journaille, und Ferlaino stöhnte: „Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Von welchem Geld soll ich Maradona kaufen? Außerdem gibt ihn Barcelona niemals ab.“ In der Zwischenzeit traf sich in Katalonien der Klubrat zu einer geheimen Abstimmung - 18:1 Stimmen senkten den Daumen über den Argentinier, lediglich Barca-Vize Joan Gaspart votierte für Diego. Sportchef Juliano hörte bei Cyterszpiler nach und erhielt grünes Licht. Mit dem Okay der Firma "Maradona Producciones" flog er nach Barcelona, doch die Forderungen verursachten Schwindel: 7,5 Millionen Dollar, 13 Milliarden Lire - eine zu jenem Zeitpunkt Weltrekordsumme.

Eine Villa, zwei Autos und zehn Flugtickets

Ferlaino wusste, dass er seinen Sicherheitsabstand zur Politik dafür aufzugeben hatte, Politik bewegte die Banken und erstritt die erforderlichen Gelder. Im Mai 1984 unterbreitete er Neapels Bürgermeister Vincenzo Scotti das Anliegen, und der nahm enthusiastisch Kontakt zu vier befreundeten Bankdirektoren auf. In der Zwischenzeit glühte die Achse Neapel - Barcelona. Maradonas Manager Cyterszpiler ließ sich derweil auf einer Nobelyacht vor Capri hofieren und suggerierte dem Superstar aus der Ferne, Musik in die Angelegenheit zu bringen.

"Ich kann es kaum erwarten, nach Neapel zu kommen", flötete der Argentinier in New York bei Barcelonas Tour durch die Vereinigten Staaten. Den Preis für dessen Erscheinung unter dem Vesuv taxierte Cyterszpiler äußerst fürstlich: 800.000 Dollar pro Saison über vier Jahre, doppelte Prämien für Auswärtsspiele, 25 Prozent der Einnahmen von Freundschaftspartien, dazu noch eine Villa, zwei Autos und zehn Flugtickets nach Argentinien.

Maradona und Zico (Udinese Calcio): In den 1980er Jahren waren die Serie A die beste Liga Europas. picture alliance / IPP

Das Werben von Bürgermeister Scotti erntete erste Früchte: Die "Banca di Provincia di Napoli" überwies drei Millionen Dollar an Barca, das misstrauisch Bürgschaften über die beiden nächsten Raten einforderte. Derweil überfielen die Neapolitaner die Kioske und saugten jeden Krümel neuer Wasserstände aus Katalonien auf. Die freien Sender der Stadt dudelten den Gassenhauer eines Parkplatzwächters und Hobby-DJs rauf und runter. "Maradona ist besser als Pelé", der Soundtrack des neapolitanischen Sommers: "Maradona, du bist eigentlich schon Neapolitaner, du bist der Schlüssel, das Wasser, das uns leben lässt. Du, unser Bruder, unser Vater, unsere Mutter. Wir sind in deinen Händen, wenn's nicht jetzt geschieht, dann niemals mehr. Dein Argentinien ist nun hier."

"Während sich der Transferschluss näherte und die ganze Sache immer zäher wurde, transportierte ich über die Medien, für die geforderte Summe bekäme ich ja fünf gute Spieler, mit denen die SSC bereits einig sei. Das war natürlich ein Bluff, um den Katalanen Angst einzujagen - ich hatte mit keinem einzigen anderen verhandelt. Durch die Täuschung ging dann plötzlich alles sehr schnell", erzählte Ferlaino einmal dem kicker.

Der Presidente drückte aufs Pedal und erschien mit dem unterschriebenen Vertrag kurz vor Mitternacht des 30. Juni 1984 beim Pförtner des Ligasitzes in Mailand - allerdings ohne den von den Statuten geforderten Einschreibe-Stempel. Der Nachtwächter wies Ferlaino zu einem befreundeten neapolitanischen Postbeamten, der gerade Spätschicht fuhr. Auf zur Post, wo der Freund im Südgeiste abstempelte. Vor oder nach 24 Uhr? "Keine Ahnung, wie spät es genau war. Ich war so außer Atem, dass ich nicht auf die Uhr sah", schmunzelte Ferlaino. Für Maradona dehnte sich das Zeit-Gefüge, tatsächlich, munkelt man, standen die Zeiger weit nach Transferschluss.

Die Liga forschte nicht wirklich akribisch nach, schließlich profitierte sie gleichsam vom Coup des Jahrhunderts. Die allerletzte Hürde war offenbar Barcas Präsident Josep Lluis Nunez, der seiner Sekretärin befahl, Maradonas Pass zu verschließen. "Ich drohte, mit den Pokalen alle Vitrinen zu zertrümmern, und zerlegte die erste. Fünf Minuten später hatte ich meinen Ausweis", erzählte Maradona damals. Und Neapel musizierte: "Die einen haben diesen gekauft, jene einen anderen. Doch dieser hier ist ein kleiner Teufel, den nur über 100 Leute stoppen können. Maradona ist besser als Pelé."

