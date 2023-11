Wie Dardai über einen Verbandswechsel denkt

Nach dem 4:1 gegen Estland und vor dem Spitzenspiel der EM-Qualifikation am Dienstag gegen Polen erklärt Marton Dardai (21), worauf es für die deutsche U 21 ankommt. Einen möglichen Wechsel zum ungarischen Verband schiebt Herthas Defensivkraft noch beiseite.

Die interne Analyse von Trainer Antonio Di Salvo des Sieges gegen Estland erfolgte am Sonntagvormittag im Teamhotel Klosterpforte. Die zentrale Frage: Wie konnte das deutsche Team bei 2:0-Führung und einem erdrückenden Chancenplus von 12:0 einen bis dahin harmlosen Gegner nicht nur den Anschluss erzielen lassen, sondern ihm sogar die Chance aufs 2:2 gestatten?

"Wir sind zu nachlässig geworden, hätten das Spiel früher entscheiden müssen", räumt Marton Dardai ein. Der Innenverteidiger von Hertha BSC mit dem starken linken Fuß gefiel lange mit guten Aufbaupässen, hatte dann aber auch seinen Anteil am Gegentreffer. Einen etwas zu scharfen Pass ins Zentrum brachte Rocco Reitz nicht unter Kontrolle, nach dessen Ballverlust schalteten die Esten schnell und erfolgreich um.

"Der Ball sollte eigentlich zu Nick Woltemade gehen", erklärt Dardai, der aufgrund des dichten Verkehrs im Mittelfeld besser auf dieses Anspiel verzichtet hätte. Letztlich aber sicherte der zunächst unglückliche Joker Reitz mit seinem Doppelpack ja den hoch verdienten 4:1-Sieg. Also: Haken dran und Blick voraus auf das Spitzenspiel am Dienstag (18 Uhr in Essen) gegen Polen. Die Nachbarnation ist wie die deutsche Auswahl noch ohne Punktverlust und führt mit einem Spiel mehr die Qualifikationsgruppe D an.

Dardai fordert mehr Konsequenz

"Wir hatten sie beim letzten Mal schon in unserer Gruppe und haben das Hinspiel 0:4 verloren. Damals saß ich auf der Bank", erinnert sich Dardai an die heftige Heimklatsche im November 2021, als er als Spieler der jüngeren Jahrgänge erstmals nominiert war. "Polen hat Qualität, sie sind gut organisiert und kontern gut", warnt der mittlere Sohn seines Vereinstrainers Pal Dardai, ist aber überzeugt von einem Erfolg der DFB-Auswahl. Unter einer Bedingung: "Wenn wir alles abrufen, was wir können." Dardai nennt ein simples Rezept, auch im Rückblick auf die Estland-Partie: "Wir müssen vorne konsequenter unsere Buden machen und hinten konsequenter verteidigen."

Für Letzteres wird wohl auch er wieder zuständig sein. Wie bisher immer in der U 21 als Innenverteidiger, nachdem er im Klub seit Sommer mehrheitlich auf der Sechs zum Einsatz kam. Er fühle sich auf beiden Positionen wohl, meint Dardai, und schätzt den bisherigen Saisonverlauf des Absteigers so ein: "Wir hatten wieder einen Umbruch bei der Hertha, sind schwierig und unglücklich in die Saison gestartet. Dann haben wir uns aber zusammengeschweißt. Mit den Wochen kommt das Vertrauen in jeden anderen. Man merkt, dass etwas zusammenwächst. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung."

Und welche Richtung wird der Nationalspieler Marton Dardai perspektivisch einschlagen? Gegen Estland war es sein siebter U-21-Einsatz im DFB-Trikot, das er auch schon in U 16, U 17 und U 19 insgesamt 17-mal getragen hat. Sein Bruder Palko Dardai (24) hatte sechs Einsätze für die DFB-Junioren absolviert, ehe ihn der ungarische Verband abwarb. Ein A-Länderspiel für die Heimat des Vaters steht bisher in der Vita des ältesten der drei in Berlin geborenen und aktuell bei Hertha angestellten Dardai-Söhnen. Das hoffnungsvolle Offensivtalent Bence (17) verpasst als amtierender U-17-Europameister mit Deutschland gerade die WM dieses Jahrgangs in Indonesien wegen einer Sprunggelenksverletzung.

Zukunftsfrage? "Das hat noch Zeit"

Marton ist der nächste, für den bald eine Grundsatzentscheidung anstehen könnte. Verbandswechsel, oder nicht? „Ich habe darüber noch nicht viel nachgedacht. Ich konzentriere mich jetzt auf die Spiele hier und was die Zukunft bringt, sehen wir dann“, erläuterte der Defensiv-Allrounder am Sonntag den aktuellen Stand bezüglich dieses Themas: "Ich habe davor in allen Jugend-Nationalteams in Deutschland gespielt, es wird im Endeffekt meine Entscheidung sein. Aber das hat noch Zeit."

Trotz altersmäßig herabgesetzter Regularien für ein "Festspielen" bei einer Nation, gelang es zuletzt etwa Salih Özcan, als deutscher U-21-Europameister von 2021 im Alter von 24 Jahren noch den Verband zu wechseln. Der BVB-Profi kommt seitdem auf 15 A-Einsätze für die Türkei.