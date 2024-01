Wie Dänemark die DHB-Auswahl taktisch doch noch geknackt hat

Top-Favorit Dänemark ist im Duell mit Gastgeber Deutschland ins EM-Finale eingezogen. Der amtierende Weltmeister tat sich speziell vor der Pause extrem schwer, ehe Trainer-Fuchs Nikolaj Jacobsen den entscheidenden taktischen Kniff ansetzte, der die DHB-Auswahl doch in die Knie zwang.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

14:12 stand es zur Pause. Aber nicht etwa für Dänemark, sondern fürs deutsche Team. Die faustdicke Überraschung lag in der Luft. Nikolaj Jacobsen konnte gerade im Angriff nicht zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. "Es war ein unglaublich schweres Spiel für uns", erklärte Dänemarks Erfolgstrainer auf der Pressekonferenz: "Wir hatten in der ersten Hälfte wirklich Probleme mit der deutschen Abwehr. Wir konnten unsere Eins-gegen-eins-Duelle nicht gewinnen."

Es brauchte Veränderung, eine neue Herangehensweise. Und Jacobsen wusste genau, welche Trumpfkarte er nun auszuspielen hatte. "Durch die Umstellung aufs Sieben-gegen-sechs haben wir endlich Ruhe in unser Spiel bekommen", so der 52-Jährige: "Das war der entscheidende Punkt, denn als wir wieder ins Sechs-gegen-sechs gewechselt sind, hat die deutsche Abwehr es nicht mehr geschafft, die gleiche Aggressivität wie zuvor an den Tag zu legen." Die Abstände und das Timing passten nicht mehr.

Die Paraden von Andreas Wolff im ersten Abschnitt hätten zusätzlich "Unruhe" ins dänische Spiel gebracht. Dass die DHB-Auswahl den Favoriten aus dem Konzept gebracht habe, sah Jacobsen nicht. Am Ende habe sich auch die Erfahrung des amtierenden Weltmeisters durchgesetzt. "Wir haben die Ruhe bewahrt, waren weiter konzentriert und hatten den Glauben daran - selbst in sehr schwierigen Phasen."

Bundestrainer Alfred Gislason gratulierte seinem Freund zu einem "verdienten" Sieg. Dänemark sei eine Mannschaft, die schlichtweg "keine Schwächen" habe. Auch der Isländer sah die taktische Umstellung als Knackpunkt der Partie an. "Wir hatten eine Zeit lang Probleme mit dem Sieben-gegen-sechs, obwohl wir das normalerweise ganz gut verteidigen", so der 64-Jährige.

Gidsel spricht von "unfassbarer Energie" beim DHB-Team

Dänemarks Superstar Mathias Gidsel sprach in der Mixed Zone von einer "unfassbaren Energie", die die DHB-Auswahl speziell im ersten Abschnitt an den Tag gelegt hatte. Im zuvor schon häufig angesprochenen Sieben-gegen-sechs hob der Berliner Halbrechte die entscheidende Rolle von Mikkel Hansen hervor, der gewohnt ballsicher Regie führte und mit seiner Entscheidungsfindung die Statik des Spiels verschob. Die "leichten Tore" in Überzahl hätten dem Favorit endlich die erwünschte Kontrolle gebracht.

Das Sieben-gegen-sechs nannte Gidsel den "Gamechanger", der bei der "unfassbaren Stimmung" und "unfassbaren deutschen Mannschaft" dringend nötig war. Vielleicht spielt Jacobsen diese Trumpfkarte ja auch im Finale am Sonntag (17.45 Uhr) gegen Rekord-Weltmeister Frankreich aus.