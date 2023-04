Wie Choupo-Moting das Bayern-Spiel verändert

Der FC Bayern braucht gegen ManCity mindestens drei Tore und hofft auf Eric Maxim Choupo-Moting. Thomas Tuchel erklärt derweil, was gerade fehlt.

Mit einem breiten Grinsen beendete Thomas Tuchel am Dienstag seinen Vortrag über die derzeitige Flaute im Sturm des FC Bayern. Über die Gründe und über Möglichkeiten, sie zu beenden. "Wir arbeiten dran", sagte er also und wird hoffen müssen, dass die kurze Trainingszeit, die er zwischen all den Spielen erst hatte, irgendwie ausreicht, um gegen ManCity schon einen Ertrag zu sehen.

Drei Tore aus den vergangenen vier Pflichtspielen sind ein historisch schwacher Wert. Dass auch noch alle drei Treffer von Verteidigern kamen, beruhigt den Trainer nicht zwingend. "Es lohnt sich, die Spiele einzeln zu betrachten", sagt Tuchel. In Freiburg etwa, als Matthijs de Ligt das Tor des Tages zum 1:0-Sieg erzielte, "hatten wir eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten". Beim jüngsten 1:1 gegen Hoffenheim, als einzig Benjamin Pavard traf, "hatten wir ausreichend Möglichkeiten, um mehr Tore zu erzielen". Und gegen City (0:3) "ist es immer schwer, vor allem auswärts".

"Uns fallen die Sachen ein bisschen schwer"

Für die Bayern geht es nun zwar darum, an den Abläufen zu arbeiten, sprich: "Wie können wir aus Halbchancen Chancen machen? Wie können wir aus Chancen Großchancen machen?" Es geht aber auch um banalere Dinge, um Abläufe, Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Dass diese derzeit fehlen, "merkt man uns an", findet nicht nur Tuchel. "Uns fallen die Sachen ein bisschen schwer. Wir denken ein bisschen zu viel nach. Man sieht manchmal auch bei den Stürmern, dass ihnen die Leichtigkeit fehlt, auch ohne Ball. Die Beschleunigung, alles sieht ein bisschen schwerer aus, als es normalerweise sein sollte im April und Mai."

Auch deswegen ruhen am Mittwochabend große Hoffnungen auf Rückkehrer Eric Maxim Choupo-Moting, Bayerns einzigem, richtigen Stürmer, der wohl bereit ist für die Startelf. "Es verändert das Spiel", wenn ein echter Neuner auf dem Platz steht, hatte Joshua Kimmich bereits nach dem Hinspiel in Manchester erklärt. "Choupo ist natürlich auch ein Spieler, der mitspielen kann, der aber in der Box seine Stärken hat."

Anders als Serge Gnabry oder Sadio Mané, die verbleibenden Alternativen als vorderste Spitze. "Natürlich geht uns dann", ohne "Choupo", "was in der Box ab, gerade, wenn wir dann außen mal durchbrechen", meint Kimmich. "Wir müssen auf jeden Fall an unserer Boxbesetzung arbeiten." Da fehlte zuletzt eben der Kopfballspieler, der Flankenabnehmer, "aber trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass wir die Box besetzen und dann vielleicht mal nach einer Flanke ein Tor erzielen".

Ich glaube, dass es auch mal schnell gehen kann; über eine Standardsituation, über einen abgefälschten Ball. Thomas Tuchel

Halbzeit für Halbzeit will Tuchel die Aufgabe gegen ManCity nun angehen, um irgendwie das Wunder zu vollbringen. Und vielleicht, ganz vielleicht, läuft es ja mal in die richtige Richtung. "Ich glaube", so Tuchel, "dass es auch mal schnell gehen kann; über eine Standardsituation, über einen abgefälschten Ball, über einen Abstauber, über einen einfachen 'tap in'. Da kann auch mal der Knoten platzen, denke ich." Mit Choupo-Moting noch eher.