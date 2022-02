Wie Burkardt gegen die Torflaute kämpft

Sechs Torschüsse gab Jonathan Burkardt beim Mainzer 1:1 in Freiburg ab, doch reingehen wollte der Ball wieder nicht. Trotz seiner Torflaute steht der 21-Jährige beim FSV weiter hoch im Kurs.

Burkardt wartet seit 704 Bundesligaminuten auf einen Treffer. Sein siebtes und bisher letztes Saisontor gelang ihm beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg am 14. Spieltag Anfang Dezember. Während Burkardt bis zum Wolfsburg-Spiel nur 4,4 Torschüsse pro Tor benötigte, schoss er seitdem 16-mal auf das gegnerische Gehäuse, ohne dass auch nur ein einziger Ball im Netz zappelte. Am Freitag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) droht nun die längste Durststrecke seiner noch jungen Bundesligakarriere. Seine längste Flaute bislang hatte er von Januar bis April 2021, als er 765 Minuten torlos war.

Svensson hat umgestellt

In Freiburg spielte der Kapitän der deutschen U 21 sehr auffällig, sechs der 20 Mainzer Torschüsse gingen auf sein Konto, dazu kamen noch drei Torschussvorlagen. Dabei war die Rolle des Angreifers diesmal eine andere als in den Spielen zuvor. Erstmals seit dem 8. Spieltag setzte Svensson wieder auf eine 3-4-3-Grundordnung statt auf das gewohnte 3-5-2. Statt im Halbraum zu spielen, kam Burkardt über die rechte Seite. Bei seinen Abschlüssen scheiterte er mehrfach am gut aufgelegten SC-Schlussmann Mark Flekken.

Ob Svensson gegen Bayer 04 erneut eine 3-4-3-Formation aufbietet, ist offen. Burkardt und Sturmpartner Karim Onisiwo scheinen jedoch weiterhin gesetzt zu sein. In Freiburg war die Idee hinter dem System, die starken Flügelspieler der Gastgeber zu doppeln. Leverkusen spielt nominell nur mit einem Mann an jeder Seitenlinie, ist aber dennoch brandgefährlich. Das letzte Auswärtsspiel gewann Bayer 5:2 bei Borussia Dortmund, Jeremie Frimpong (653) zeigt in dieser Saison die zweitmeisten Sprints nach Hoffenheims David Raum (669). Dritter in dieser Wertung ist übrigens der Mainzer Rechtsverteidiger Silvan Widmer, der auf 624 Sprints kommt.