Wie Benfica Favorit PSG trotz Punkt- und Torgleichheit noch abfing

Benfica hat am Mittwochabend ein besonderes Kunststück vollbracht und PSG in letzter Sekunde noch von Platz eins der Champions-League-Gruppe H verdrängt - obwohl die Franzosen auch ihre Auswärtsaufgabe in Turin lösten.

Die Ausgangslage vor dem sechsten Spieltag war eindeutig: PSG lag nach dem 7:2 über Maccabi Haifa in Gruppe H vier Tore vor dem punktgleichen Benfica. Ein Sieg in Turin zum Abschluss der Gruppenphase sollte dem Starensemble um Lionel Messi doch eigentlich reichen, um als Erster in die K.-o.-Runde der Königsklasse einzuziehen. Oder?

Benfica belehrte die Franzosen am Mittwochabend eines Besseren - weil die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt bis zur letzten Sekunde die geringe Chance beim Schopfe packen wollte. Dabei hatte es nach 45 Minuten in Israel wahrlich nicht danach ausgesehen, als würde Benfica seinen Teil der Hausaufgaben erledigen können. In Turin stand es zwar 1:1, doch auch die Portugiesen hatten in Haifa so ihre Probleme und vor der Pause den Ausgleich schlucken müssen.

Selbst als Joker Nuno Mendes im Parallelspiel PSG zum 2:1-Sieg schoss, glaubte Benfica an seine Chance. Bis zur 88. Minute brauchte der souveräne Tabellenführer Portugals beim Stand von 4:1 noch zwei Tore, um das kleine Wunder zu vollbringen. Gesagt, getan. Henrique Araujo und Joao Mario erzielten ganz späte Treffer, die Mannschaft wie Staff in Ekstase versetzten.

"Ich habe den Spielern gratuliert und ihnen meinen Respekt für das ausgesprochen, was sie heute und während der gesamten Gruppenphase geleistet haben", erklärte ein überglücklicher Coach Schmidt bei "Eleven Sports": "Wir wollten daran glauben, dass wir es heute wieder schaffen können. Die Spieler haben das verdient."

Zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League beschlossen der Gruppensieger und der Gruppenzweite die Gruppenphase mit gleicher Anzahl an Siegen und Unentschieden (4/2/0) sowie der gleichen Tordifferenz (16:7). Wie aber konnte Benfica noch an PSG vorbeiziehen? Die beiden direkten Duelle waren schließlich jeweils mit 1:1 geendet.

Erst Unterpunkt Nummer sieben entscheidet

Es braucht schon einen Blick ins Regelwerk der UEFA, um Aufschluss darüber zu erhalten, wieso tatsächlich Benfica in der Pole Position der Gruppe H die Achtelfinal-Auslosung verfolgen darf. In Artikel 17, der sich mit den Folgen bei Punktgleichheit auseinandersetzt, gibt erst der Unterpunkt "g" in diesem ganz speziellen Fall Aufschluss: Die Mannschaft, die in allen Gruppenspielen mehr Auswärtstore erzielt hat, ist höher gerankt.

In Turin schoss Benfica wie Paris zwei Tore (2:1), in Paris wie erwähnt einen Treffer (1:1) und in Haifa nun derer sechs. PSG gewann seinerseits "nur" mit 3:1 beim Underdog aus Israel. Aus diesem Grund droht den Franzosen erneut bereits im Achtelfinale ein echtes Schwergewicht.

Napoli, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid und Manchester City sind mögliche Gegner des Teams von Trainer Christophe Galtier. Ausgelost wird die Runde der letzten 16 am nächsten Montag um 12 Uhr (LIVE! bei kicker) in Nyon/Schweiz.