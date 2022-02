Wie Bellarabi zum Wohltäter für Bayer reifte

Über weite Strecken dieser Bundesligasaison spielte Karim Bellarabi eine untergeordnete Rolle bei Bayer 04. Wenn überhaupt. Doch in der Rückrunde verzeichnet der Rechtsaußen einen klaren Aufwärtstrend.

So stand Bellarabi 2022 nach einem Joker-Einsatz gegen Union Berlin zuletzt dreimal in der Startelf und sammelte mit seinem Treffer beim 5:1 gegen Augsburg sowie seinem Assist beim 5:2 in Dortmund jeweils einen Scorerpunkt.

Doch nicht nur deshalb ist der Routinier für die Werkself wertvoll. "Er tut der Mannschaft gut, weil er auch Erfahrung mitbringt. Es ist ein gestandener Profi, er lässt sich nicht so einfach abkochen, egal gegen wen", lobt Gerardo Seoane den schnellen Angreifer.

Mit Bellarabi ändert Seoane sogar die Taktik

Wenn der Schweizer diesen in die Startelf beordert, ändert er für den ausgeprägten Rechtsfuß sogar die systematische Anordnung im 4-2-3-1 etwas. So stürmt Bayer mit Bellarabi mit einem Rechtsfuß über rechts und mit Linksfuß Moussa Diaby über links. Ohne Bellarabi lässt Seoane seinen Außen gerne etwas eingerückt und invers, also den Rechtsfuß links und den Linksfuß rechts, stürmen.

"Mit Karim haben wir etwas mehr Breite in unserem Spiel, weil dann beide Flügel etwas offener sind. Dadurch ergeben sich auch mehr Räume innen", beschreibt der Trainer den Effekt und nennt für Bellarabis Aufschwung einen wichtigen Grund: die derzeit fehlenden englischen Wochen.

Guter Rhythmus zwischen Spielen und Regenerieren

"Karim tut der Rhythmus Woche zu Woche gut, weil er gut regenerieren kann. Als älterer Spieler braucht man etwas länger als ein junger. Und gleichzeitig braucht sein Körper auch das Training, um nicht anfällig zu sein. Er profitiert physisch extrem von dieser Phase", erklärt der 43-Jährige, der um die erhöhte Verletzungsanfälligkeit bei Turbo Bellarabi weiß.

Diese tritt derzeit in den Hintergrund und Bellarabis Power rückt in den Blickpunkt. "Er ist immer unter Strom, gibt Gas, auch wenn er nicht immer alles sauber spielt, ist er von der Energie her sehr positiv für uns", lobt Seoane den früheren Nationalspieler für dessen Schubkraft.

Doch nicht nur physisch hat sich Bellarabi nach den wiederholten körperlichen Rückschlägen gut entwickelt. Auch als Persönlichkeit sieht Seoane den jungen Vater gereift, den er in den Kreis der älteren Akteure einordnet, die Verantwortung übernehmen. "Das sind Spieler, die das Wohl der Mannschaft sehen. Bei Karim hat man das Gefühl, dass er dieses Jahr mehr in diese Rolle geschlüpft ist."