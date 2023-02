Wie beim Hupen an der Ampel: Roses Bitte an die Schiedsrichter

In den ersten drei Bundesligaspielen des neuen Jahres hat Marco Rose gleich zwei Mal die Gelbe Karte gesehen. Nun verspricht Leipzigs Trainer: "Ich arbeite an mir." An die Schiedsrichter richtet er aber auch eine Bitte.

Schiedsrichter Felix Zwayer zeigt Marco Rose die Gelbe Karte. IMAGO/Picture Point LE