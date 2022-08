Wie beim Giro: Bora-hansgrohe mit Dreierspitze bei der Vuelta

Mit dem Triumph von Jai Hindley beim diesjährigen Giro d'Italia feierte Bora-hansgrohe den ersten Erfolg bei einer der drei großen Landesrundfahrten. Die Vuelta nehmen die Raublinger erneut mit einer Dreierspitze in Angriff.

Giro-Sieger Hindley, der deutsche Kletterer Emanuel Buchmann sowie der Niederländer Wilco Kelderman werden wie beim diesjährigen Giro auch bei der am 19. August beginnenden Vuelta eine Dreierspitze bilden. In Italien ging das Konzept mit dem Triumph von Hindley für das Team Bora-hansgrohe voll auf.

Der Schwerpunkt des Teams aus dem oberbayerischen Raubling liegt bei der Spanien-Rundfahrt auf der Gesamtwertung. Neben dem genannten Trio wurde auch noch der aktuelle kolumbianische Meister Sergio Higuita nominiert. Der 25-Jährige ist wie etliche seiner Landsleute ein begnadeter Kletterer und konnte in diesem Jahr sowohl die Gesamtwertung als auch die Bergwertung der Katalonien-Rundfahrt für sich entscheiden.

Buchmann: "Kann sein, dass ich in die Helferrolle schlüpfe"

Welcher aus dem Trio Buchmann, Kerlderman und Hindley am Ende die Kapitänsbinde tragen wird, dürfte sich erst während der Vuelta entscheiden, die am 11. September in Madrid enden wird. "Wenn wir wieder jemanden haben, der um den Gesamtsieg mitfährt, kann es sein, dass ich als Siebter in der Gesamtwertung in die Helferrolle rutsche und diesen Platz aufgeben muss", sagte Buchmann: "Vom Ergebnis her mache ich mir deshalb keinen großen Druck."

Neben den Ambitionen auf das Podium dürfte Bora-hansgrohe aber auch bei den Sprintentscheidungen ein Wörtchen mitreden. Denn Sam Bennett, der bereits am 1. Mai mit dem Sieg bei Frankfurt-Eschborn aufsteigende Form bewies, ist der Mann für die Zielsprints. Der Ire erhält dabei Unterstützung vom deutschen Sprinter Jonas Koch, hinzu kommen noch der Niederländer Danny van Poppel sowie der mehrfache irische Landes- und Zeitfahrmeister Ryan Mullen.