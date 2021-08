Wie bei Models - Glasners Kampf gegen die verzerrte Selbstwahrnehmung

Mit Lockerheit, Freude und Begeisterung will Eintracht Frankfurt im Heimspiel gegen den FC Augsburg zurück in die Erfolgsspur finden. Trainer Oliver Glasner lobt die Trainingsleistung unter der Woche - und zieht einen kuriosen Vergleich.

Am Mittwoch sah Glasner ein geradezu "fantastisches Training", im Spiel elf gegen elf seien gar "zwei Tore des Monats" gefallen. Der Coach war nach der Einheit hellauf begeistert - anders als seine Spieler. Die jüngsten Misserfolge stärkten eben nicht gerade das Selbstvertrauen. Mit einem Grinsen erklärt Glasner: "Ein Model, das schlank ist, sich aber dick fühlt, ist in seinen Augen dick." Die Selbstwahrnehmung ist ins Negative verzerrt. Ähnliches stellte der Trainer bei seinen Spielern fest, weshalb er ihnen am Donnerstag Szenen aus dem Training am Vortag präsentierte, "um den Glauben an sich selbst wieder zu finden". Über Erfolg und Misserfolg entscheidet nun mal - das ist keine neue Erkenntnis - nicht zuletzt auch das, was zwischen den Ohren passiert. Glasners Credo ist deshalb klar: "Wir wollen mit Freude und Begeisterung Fußball spielen."

Das gilt erst recht angesichts der zugelassenen 25.000 Zuschauer. "Wir freuen uns, dass wir endlich vor unseren Fans spielen können, 25.000 ist eine tolle Zahl. Aber natürlich ist auch ein weinendes Auge dabei, weil nicht die gesamte Fanszene kommen kann. Wir als Sportler würden uns wünschen, dass der Deutsche Bank Park voll ist", betont der Österreicher. Von seinen Profis fordert er, "mutig und mit Überzeugung zu spielen". Ein Sieg gegen Augsburg ist zwar Pflicht, allerdings könnte sich für die Eintracht ein zähes Geduldspiel entwickeln. "Es wird unsere Aufgabe sein, Mittel und Wege zu finden, ihre Kompaktheit zu knacken", weiß Glasner und ahnt: "Sie werden aus einer sehr guten Organisation heraus versuchen, ihre schnellen Spieler einzusetzen." Neben der ohnehin obligatorischen Zweikampfhärte wird es darauf ankommen, mit Kreativität, Tempo und Präzision Lücken aufzureißen. Damit hatte die Eintracht in der vergangenen Saison ein ums andere Mal ihre Probleme. Stand der Gegner tief, kompakt und diszipliniert, fehlten (zu) oft die Lösungen.

Es ist nicht das System, das das Spiel gewinnt oder verliert. Oliver Glasner

Mit welcher Grundordnung Glasner dem FCA begegnen will, lässt er offen. In Dortmund stellte er zu Pause von der gewohnten Dreier-/Fünferkette in der Abwehr auf eine Viererkette um. Es ist durchaus möglich, dass er diesmal von Beginn an auf eine Viererkette setzen wird. Das könnte dazu beitragen, die Defensive insgesamt zu stabilisieren, denn im 3-4-3 oder 3-4-1-2 drohen nach Ballverlusten gefährliche Lücken zwischen den beiden Außenbahnspielern und den äußeren Verteidigern der Dreierkette. Auch deshalb setzte Ex-Trainer Adi Hütter in der Saison 2019/20 nach der Winterpause phasenweise auf eine Viererkette. Das half der Mannschaft dabei, sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien, im weiteren Saisonverlauf stellte Hütter dann wieder auf die gewohnte Dreier-/Fünferkette um.

Glasner betont allerdings auch: "Es ist nicht das System, das das Spiel gewinnt oder verliert. Mir wäre es zu einfach zu sagen: Mit dem System funktioniert etwas und mit einem anderen nicht. Es geht immer darum, wie wir es auf dem Platz umsetzen." Kein Widerspruch. Zumal es während der 90 Minuten ohnehin keine starre Formation gibt. Interessant ist es dennoch, wie Frankfurt auflaufen wird, da die Grundordnung naturgemäß auch Auswirkungen auf die Auswahl der ersten Elf hat.