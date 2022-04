"Wie bei einem guten Tanz" - WWE 2K22 ist im klassischen Sinne "nicht eSport tauglich"

WWE 2K22 hat sich an Fighting-Games angenähert. Ein Skill basierter, kompetitiver Wettkampf scheint jedoch noch immer nicht möglich. Wie könnte Wrestling als eSport aussehen und geht das überhaupt?

Fighting-Games wie Street Fighter oder Tekken setzen stark auf den Skill des Spielers. Erfolgreich ist, wer was drauf hat. "WWE 2K22 ist stand jetzt nicht eSport tauglich", befindet Host Christian Gürnth im kicker eSport Talk zum Thema "WWE 2K22 - die brachiale Entwicklung, wann wird es eSport, 2K?"

Zwar habe Publisher 2K Games inzwischen Fighting-Game taugliche Mechaniken eingeführt, es gebe aber laut Gürnth noch immer Spielmuster und Move-Sets von Charakteren, die deren Sieg begünstigten. Einmal in einem entsprechenden Special Move gefangen, gibt es kein Entkommen.

Kompetitiver eSport muss jedoch gleiche Bedingungen für alle Teilnehmenden ermöglichen. Erfolge dürfen rein über die Fähigkeiten der eSportler entschieden werden. Eventuelle Ungleichbehandlungen im Spiel werden daher oft ausgeglichen, wie es beispielsweise der 90er Modus in FIFA 22 im Ansatz versucht.

Wrestling widerspricht dem eSport

Doch nicht nur deshalb gibt es bedenken, auf Wettkampf-Ebene in den virtuellen Ring zu steigen. Das Wrestling kämpft wegen der Ausrichtung des realen Sports bereits von Grund auf mit Umsetzungsproblemen.

Es sind Fehden und das Entertainment, die hier zum großen Unterhaltungsaspekt führen. Die Zuschauer fiebern mit, weil zu großen Events wie WrestleMania die umwobenen Handlungsstränge zu ihrem Höhepunkt kommen.

Auch die Matches ähneln, anders als bei rein kompetitiven Kampfsportarten, eher einer Choreografie zweier Sportler, „die im Ring, wie bei einem guten Tanz, zusammen Emotionen und Moves auf das Parkett bringen."

Ein treffender Vergleich von Olaf Bleich, dem Podcast-Host des erfolgreichen Wrestling-Podcasts "Headlock". Dem pflichtet auch WWE-Kommentator Holger Böschen bei: "Das ist dieser Teil, der eigentlich dem eSport widerspricht, weil es nicht die Leistung eines Einzelnen ist." In diesem Sport gehe es nicht um den Erfolg, sondern im Vordergrund um die Unterhaltung, die dabei entsteht.

Wie soll also etwas in gute oder schlechte Leistung aufgeteilt werden, wenn es im realen Vorbild ebenfalls weniger um den einzelnen Sieg geht?

90er Modus, Storylines übernehmen oder einfach mal machen?

Eine Punktewertung einzuführen, wie sie beim Boxen existiert, scheint durch das Miteinander der Beteiligten im Ring ebenfalls schwierig. Während Gürnth einen 90er Modus auch für WWE 2K in Betracht ziehen würde, sieht Bleich den Persönlichkeits-Aspekt gefährdet. Markante Eigenheiten gingen so verloren: "Dann kämpft ein Roman Reigns wie Standard-Wrestler 0815."

Einen kompetitiven Ausgleich könnte eine Reihe an Matches schaffen, weshalb Böschen den MyFaction-Modus ins Spiel bringt. Eine Auswahl aus limitierten Wrestlern trete in Einzelmatches, Tag-Teams und eventuell einem Rumble gegeneinander an. Dies schaffe "Voraussetzungen, dass man vielleicht gegeneinander antreten kann."

Selbst die Adaption des realen Ansatzes im Wrestling hält Host Gürnth für möglich: "Wenn du die Spieler in den Fokus rückst, nicht die Charaktere [des Spiels], dann hast du eigentlich auch die gleichen Geschichten, die du in der realen Welt hast."

Aufgrund der stetig abnehmenden Popularität des Wrestlings, der Dauer von Events und der fehlenden Strahlkraft der möglichen Wrestling-eSportler, ordnet Böschen diese Idee als "Zukunftsmusik" ein.

Zuerst müsse die technische Seite vorausgesetzt sein, "wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, was eSport mäßig eventuell passieren könnte." Der WWE-Kommentator geht hier auf die Basis von WWE 2K22 ein, das zwar stabil, jedoch noch immer nicht frei von Fehlern läuft.

Eine einfache Lösung zum eSport Einstieg scheint es vorerst nicht zu geben. Daher ist Oliver Bleich bereit, die Hürden des Entertainments wegen zu überwinden und einfach mal zu machen. "Man kann [mit WWE 2K22] Turniere spielen, aber man muss eben damit leben, dass es ein Ungleichgewicht gibt, weil es nicht für den klassischen Preisgeld basierten Wettkampf ausgelegt ist."