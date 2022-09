Wie begegnet der Jahn dem Paderborner "Rock'n'Roll"?

Fünf Spiele ohne Sieg, fünf Spiele ohne Tor - und nun wartet Ligaprimus SC Paderborn. Nichtsdestotrotz sehnt Jahn Regensburg das Ende der Negativserie herbei.

Überrascht Regensburg in Paderborn? Coach Mersad Selimbegovic und Benedikt Gimber wollen beim Primus punkten. imago images/Eibner

Ob er sein Team in Paderborn (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit der zuletzt gegen Kiel (0:0) praktizierten Dreierkette formieren wird, ließ Mersad Selimbegovic auf der Pressekonferenz am Donnerstag offen: "Wir werden auf unser Personal sowie den Gegner schauen und dann schauen, ob wir mit Dreier- oder Viererkette spielen. Gut war, dass die Jungs sich selbst überzeugen konnten, dass sie das spielen können und das nun eine Option für uns ist", sagte der Regensburger Coach, der gegen die torhungrigen Ostwestfalen (21 Treffer) Kompaktheit einfordert: "Das Entscheidende ist: Egal wo wir attackieren und verteidigen, wir müssen es gemeinsam machen." Zählen kann der Bosnier dabei auch wieder auf die zuletzt erkälteten Maximilian Thalhammer und Benedikt Gimber.

Ich vertraue unserer Offensivabteilung, dass sie die Tore machen werden. Mersad Selimbegovic

Ungeachtet des Respekts vor dem ganz oben thronenden SCP und dessen Torhunger ("Das ist ist Rock'n'Roll beziehungsweise großes Kino, das ist offensives Spektakel") hat Selimbegovic die "eine oder andere Schwäche" beim Gegner ausgemacht: "Hinten lassen sie auch immer mal wieder etwas zu." Die Hoffnung, dass die Torflaute - fünfmal in Folge blieb ein Treffer des SSV aus - endet, lebt beim Jahn-Coach: "Ich vertraue unserer Offensivabteilung, dass sie die Tore machen werden. Irgendwann brauchst du das Momentum, dann wird es auch wieder funktionieren."

Ende der Tor- und Punkteflaute?

Das Ende der Offensivschwäche könnte auch das Ende der Sieglosserie (0/2/3) sein - und Selimbegovic denkt an die letzte Spielzeit und scheinbar übermächtige Kontrahenten zurück: "Wir haben zum Beispiel gegen Schalke, Bremen oder Hamburg immer versucht, unser Spiel zu spielen und immer wieder mal gepunktet. Warum also nicht auch in Paderborn?"