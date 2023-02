Wie aus Arbeiterverein Wrexham ein Hollywood-Klub wurde

Seit der Übernahme durch die beiden Hollywood-Stars Rob McElhenney und Ryan Reynolds erhält ein Fußballverein aus dem Nordosten Wales eine Menge Aufmerksamkeit. Ein Blick auf den Wrexham AFC vor dem Wiederholungsspiel der vierten FA-Cup-Runde.

Seit 2020 ist der große englische Fußball, in dem normalerweise die "Big Six" der englischen Premier League die Schlagzeilen beherrschen, um eine kuriose Geschichte reicher. Seitdem sorgt ein kleines Städtchen im Nordosten von Wales für Aufsehen. Doch was macht Wrexham, erst 2022 der offizielle Titel einer Stadt verliehen, so besonders? Ein Blick zurück auf bescheidene Anfänge und den steilen Aufstieg eines Arbeiterklubs.

Einer der ältesten Fußballvereine der Welt

Über 158 Jahre ist es her, dass sich die Mitglieder des Wrexham Cricket Club im bis heute bestehenden Gasthof "The Turf" zusammentaten, um den Wrexham AFC - den heute drittältesten Fußballverein der Welt - zu gründen. Am 22. Oktober, etwas mehr als zwei Wochen nach der Gründung, absolvierte der Verein sein erstes Spiel auf dem Fußballplatz hinter dem Gasthof, eine Niederlage gegen die Mannschaft der lokalen Feuerwehr. Das, was folgen sollte, gestaltete sich dann aber umso erfolgreicher.

Altehrwürdige Anfänge: Im FA-Cup 1956/57 stoppt Torhüter William Waters Manchester Uniteds Angreifer Tommy Taylor. imago sportfotodienst

1878 gewannen die "Red Dragons" - eine Anspielung auf das Symbol des roten Drachens, der sowohl die walisische Fahne als auch das Vereinslogo ziert - die Erstauflage des walisischen Pokals. Diesen Titel sollte der Verein noch satte 22 Mal gewinnen, bis heute ist man Rekordsieger des Wettbewerbs. In Sachen Ligazugehörigkeit folgte erst 1921 der Beitritt zur damals neu gegründeten Third Division der englischen Fußballpyramide, in der Wrexham seitdem anstelle der walisischen Liga spielt.

Von dort an ging es auf und ab für den Verein aus der einstigen Industriestadt, die stark unter dem Rückzug der Stahl- und Kohleindustrie in den 1960er Jahren litt. Dem ersten Abstieg aus der Third Division folgte der erneute Aufstieg zehn Jahre später. Damit wurde auch der wohl erfolgreichste Zeitabschnitt der Vereinsgeschichte eingeleitet. Nach dem Einzug ins Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger 1976 (1:2 nach Hin- und Rückspiel gegen den RSC Anderlecht) stieg Wrexham 1979 sogar in die zweithöchste Spielklasse auf.

Große Ziele unter neuer Führung: Wrexham will zurück in die EFL

Zurück in der Gegenwart werden jene sportlichen Höhenflüge wieder erwartet, und das unter einer hollywoodreifen Führung: Im November 2020 übernahmen die beiden Schauspieler Ryan Reynolds (u.a. "Deadpool") und Rob McElhenney ("It’s always sunny in Philadelphia") das Zepter in Wrexham, mit dem Ziel, den Verein zurück zu altem Glanz zu führen. Im Rahmen der Übernahme investierten die beiden Nordamerikaner kolportierte 2,3 Millionen Euro in den Verein - Geld, das sich auszahlen sollte.

Die erste Saison unter den neuen Besitzern beendete Fünftligist Wrexham noch auf dem achten Tabellenplatz und verpasste die Aufstiegs-Play-offs damit denkbar knapp. Dorthin zog man als Tabellenzweiter im Folgejahr ein, nur um im Halbfinale am späteren Aufsteiger Grimbsby Town zu scheitern. Im dritten Anlauf soll es in diesem Jahr klappen mit dem Sprung aus dem "Non-League"-Fußball. Derzeit sind die "Red Dragons" erneut Tabellenzweiter, haben bei zwei weniger gespielten Spielen aber nur drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Notts County. Und auch im FA Cup könnte an alte Erfolge angeschlossen werden. In der vierten Runde hatte Wrexham Sheffield United - den Tabellenzweiten der drei Ligen höher angesiedelten Championship - am Rande einer Niederlage, ehe John Egan den Zweitligisten zumindest in ein Wiederholungsspiel rettete.

Doch nicht allerseits wird der Erfolg des Underdogs gefeiert, besonders aus den Lagern der Ligakonkurrenten hagelt es Kritik. Der Influx des für die Ligaverhältnisse großen Geldes würde den Wettbewerb verzerren. Sinnbild dafür ist besonders einer: Paul Mullin. Der Stürmer zerschoss in der Saison 2020/21 die EFL League Two, erzielte für Cambridge United in 46 Ligaspielen 32 Treffer und bereitete vier weitere vor. Kurz darauf zog es ihn eine Liga tiefer in das knapp eine Stunde südlich seiner Heimatstadt gelegene Wrexham - "der Familie wegen", wie Mullin in der Vereinsdokumentation "Welcome to Wrexham" verlauten ließ.

Dem Verein wird es egal sein, auch in Wales trifft der 28-Jährige weiter wie am Fließband. Den bislang 55 Treffern für den Verein könnten am Dienstag (20.45 Uhr), wenn es zum Wiederholungsspiel im FA Cup an die Bramall Lane nach Sheffield geht, weitere wichtige Tore hinzukommen, um die Erfolgsgeschichte des Arbeiterklubs um ein weiteres Kapitel reicher werden zu lassen. Der Sieger trifft am 27. Februar auf die Tottenham Hotspur.