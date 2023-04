Wie Aufsteiger Adli Leverkusens Möglichkeiten erweitert

Neben den üblichen Verdächtigen ist bei Bayer Leverkusen zuletzt Amine Adli als Scorer in Erscheinung getreten. Der junge Franzose ist der Aufsteiger des Kalenderjahres bei Bayer 04 - und erweitert das Offensiv-Spektrum von Trainer Xabi Alonso entscheidend.

Wenn Bayer 04 am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Union Royal Saint-Gilloise zum Hinspiel im Viertelfinale der Europa League in der Bay-Arena empfängt, wird Xabi Alonso wieder vor der Entscheidung stehen, welchen seiner Angreifer er für die Startelf nominiert.

Zwei der drei Plätze sind fix vergeben: Moussa Diaby als halbrechter Stürmer im 3-4-3 gilt ebenso gesetzt wie Florian Wirtz, der formell als Mittelstürmer aus dieser Position heraus die gegnerischen Abwehrspieler anläuft, allerdings bei Leverkusener Ballbesitz alle Freiheiten bekommt, aus der Tiefe heraus ordnend wie kreativ zu wirken.

Die verbleibende halblinke Position hat im Moment eigentlich Amine Adli inne. Diese war ursprünglich das anfangs von Xabi Alonso für Wirtz vorgesehene Betätigungsfeld, das der 19-Jährige einnehmen sollte, wenn Bayer in Person von Patrik Schick oder Sardar Azmoun mit einem richtigen Mittelstürmer begann. Doch dieser in der Wintervorbereitung ausgeheckte Plan wurde von Adli im positiven Sinne über den Haufen geworfen.

Adli hat ein Seuchenjahr hinter sich

Nach einem Seuchenjahr mit schwerer Sehnenverletzung im Oberschenkel sowie einem Schlüsselbeinbruch hat der 22-jährige Adli einen Riesensprung gemacht, ist mit wettbewerbsübergreifend elf Torbeteiligungen in diesem Kalenderjahr Bayers bester Scorer, gemeinsam mit Wirtz. Auch am Samstag beim 3:1 gegen Frankfurt sorgte er mit seinem Treffer für das wichtige 1:0.

Adli ist im Moment unter Leistungsaspekten schwer aus Leverkusens Startelf wegzudenken. "Die Winterpause war sehr gut für mich, weil ich viel an meiner Physis arbeiten und auf mein bestes Level zurückkommen konnte", erklärt dieser sein Leistungshoch.

Mit ihm haben wir mehr Möglichkeiten im Angriff. Das ist sehr wichtig. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Xabi Alonso über Amine Adli

"In diesem Jahr hat er sich von Anfang an sehr gut entwickelt. Er zeigt Hunger, Intensität und er hat diese Qualität. Wenn er beides mixen kann, sehen wir, was für ein guter Spieler er sein kann. Er hat seit Gladbach (dem ersten Spiel nach der Winterpause, Anm. d. Red.) sehr gut gespielt. Mit ihm haben wir mehr Möglichkeiten im Angriff. Das ist sehr wichtig. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht", lobt sein Trainer Adlis Sprung vom Talent zum echten Faktor.

Einen solchen soll er auch am Donnerstag gegen Union Royal Saint-Gilloise darstellen. Gegen den Tabellenzweiten aus Belgien, der Union Berlin nach einem 3:3 im Hinspiel schließlich im Achtelfinal-Rückspiel souverän mit 3:0 ausschaltete, sieht der französische U-21-Nationalspieler die Werkself trotz des eigenen Laufs mit zuletzt acht Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten neun Pflichtspielen nicht klar im Vorteil.

Saint-Gilles ist stärker als sein Name - Adli: "Wir sind sicher kein Favorit"

"Wir haben eine gute Stimmung. Wir haben viel Selbstvertrauen", erklärt Adi, "aber jedes Spiel ist anders. Wir müssen das Spiel mit der Mentalität wie gegen Frankfurt beginnen, es wird ein hartes Stück Arbeit." Von einem Duell David gegen Goliath möchte er zurecht nichts wissen. "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Schwächen gezeigt haben. Wir müssen so weitermachen wie zuletzt, aber wir sind sicher kein Favorit", betont er.

Eine Einstellung, die angesichts der tatsächlichen Stärke des internationalen Nonames aus der Region Brüssel angebracht ist. Denn Saint-Gilles gilt als eine Mannschaft mit der Defensivstärke von Union Berlin, die aber über deutlich größere spielerische Möglichketen verfügt als der Tabellendritte der Bundesliga. Dies sollte Warnung genug sein.

Adli selbst könnte am Donnerstag ein Schlüssel werden. Bietet er doch einen variablen Mix aus Schnelligkeit, extrem hoher Laufbereitschaft, häufigen Antritten in die Tiefe, mit denen eine kompakte Abwehr in Bewegung gebracht werden muss, sowie einen guten Zug zum Tor, wegen dem er im Notfall sogar schon als Mittelstürmer aushalf.

Auch Joker Azmoun könnte am Donnerstag starten

Da Sardar Azmoun zuletzt seine Jokerrolle gut annehm und sowohl auf Schalke als auch gegen Frankfurt jeweils nach Einwechslung traf, würde es nicht überraschen, wenn Xabi Alonso auch gegen die Belgier Adli dem Iraner vorzieht. Auch wenn Azmoun als richtiger Mittelstürmer auf den ersten Blick gegen kompakte Gäste als die bessere Wahl erscheint.

Das variable Spiel von Leverkusens Offensiv-Trio kommt dem lieber aus hängender Position heraus in die Spitze stoßenden Adli deutlich mehr entgegen als eine starre Aufgabe in vorderster Linie. Mit A-Nationalspieler Moussa Diaby und dessen französischem Landsmann besitzt Wirtz so zwei extrem flinke Optionen für Pässe in die Tiefe, die durch den rechten Schienenspieler Jeremie Frimpong zusätzlich erweitert werden.

In Sachen Konterspiel verfügt Xabi Alonso mit Adli nun über eine noch größere Bandbreite, wodurch es für die Gegner noch schwieriger wird. Je nachdem, ob der Trainer auf den spielenden Mittelstürmer Azmoun oder den laufwütigen, aber auch technisch starken Tiefstarter Adli setzt, kann Xabi Alonso so unterschiedliche Akzente setzen.

Zuletzt funktionierte die Variante mit Adli bestens. "Im Moment haben wir ein gutes Zusammenspiel. Ich glaube, aber, dass wir es noch verbessern können", urteilt dieser kritisch. Für die nächsten Leverkusener Gegner dürfte dies keine gute Nachricht sein.