Wie Andrich zum Schlüssel für Xabi Alonsos Meisterstück wurde

Dass Bayer 04 den FC Bayern München 2:1 besiegte, war schon eine Überraschung. Die viel größere aber war die Art und Weise, wie Leverkusen zum Erfolg kam. Die bis zur Pause extrem dominante Vorstellung basierte auf der hohen Leidenschaft der Werkself - und einem taktischen Meisterstück ihres Trainers.

Der Auftrag ereilte ihn während des Schlafs. Am Spieltag hatte sich Robert Andrich nochmal hingelegt. Als er aufwachte, wusste er, welche Rolle ihm im Topspiel gegen Bayern München zugedacht war. "Nach meinem Mittagsschlaf", erzählte der 28-Jährige nach dem 2:1-Sieg, "hatte ich eine Nachricht von Trainer auf meinem Handy: 'Rob, Du spielst heute wieder Libero!'"

Anders als am 22. Spieltag beim 1:1 in Freiburg, als der Sechser aufgrund zahlreicher Ausfälle zentral in der Dreierkette aushelfen musste, war Andrich diesmal das Schlüsselelement in Xabi Alonsos Matchplan, der gegen den Abonnements-Titelträger praktisch zu seinem Meisterstück werden sollte. "Die Idee dahinter war, dass wir dadurch ein Stück weit variabler mit dem Ball sind. Weil ein Sechser vielleicht ein anderes Gefühl für den Raum hat. In der ersten Hälfte haben wir es sehr gut gemacht. Die Bayern haben etwas Zeit gebraucht, um sich darauf einzustellen", erklärte Andrich seine Rolle, die zum taktischen Türöffner wurde.

Gegen die Münchner lieferte die Werkself auch dank dieses Kniffs ihre bislang stärkste Leistung unter Xabi Alonso ab, der seit Anfang Oktober auf seiner ersten großen Trainerstation in seiner Karriere in Leverkusen tätig ist. Neben der extremen Leidenschaft der Mannschaft war dafür auch das taktische Geschick des Spaniers verantwortlich, das dafür sorgte, dass sich das Spielgeschehen vor der Pause ganz anders darstellte als erwartet.

Bayer dominierte. In den ersten 20 Minuten lag der Ballbesitz zu 66 Prozent bei der Alonso-Elf. Andrichs genau so geplantes Wechselspiel zwischen der Position zentral in der Dreierkette und dem defensiven Mittelfeld verhalf Leverkusen nicht nur zu einem optischen Übergewicht, sondern stellte auch Xabi Alonsos Gegenüber, Julian Nagelsmann, vor eine Aufgabe, die auch mit dem vorzeitigen Wechsel der Münchner zu einer Viererkette nicht gelöst wurde.

Hradecky genauso überrascht wie Nagelsmann

"Die Bayern haben nach 20 Minuten umgestellt, aber wir hatten die Flexibilität, auch darauf zu reagieren. Rob hat es in der Dreierkette gut gemacht, ist aber auch als Sechser situativ ins Mittelfeld vorgerückt, so dass die Bayern dort nie Überzahl gewinnen konnten", bewertete Geschäftsführer Sport Simon Rolfes den Plan seines Trainers, "gerade in der ersten Hälfte hatten wir immer wieder mit Palacios und Demirbay die Bälle im Zentrum gehalten und durch die Linien gespielt. So haben wir Bayern in der Mitte gehalten, um dadurch auf den Flügeln Räume zu kriegen. Das war hervorragend - auch von Xabi."

In der Tat ging dessen Plan komplett auf. Andrich ("Rob hat mal in der Innenverteidigung, mal im Mittelfeld gespielt. Er hat es sehr gut gemacht", so Xabi Alonso) agierte defensiv sehr aufmerksam und steckte auch immer wieder Pässe in die Tiefe durch. Der gewünschte Effekt mit ihm und Edmond Tapsoba gleich zwei extrem spielstarke Akteure in der Dreierkette zu positionieren, war mitentscheidend dafür, dass sich Bayer 04 wiederholt spielerisch glänzend dem Münchner Pressing entzog. "Wir haben das Pressing überspielt und damit Chancen kreiert", stellte Kapitän Lukas Hradecky wohl genauso überrascht fest, wie es Nagelsmann von dieser Variante war.

Dieser taktische Schachzug ging genauso auf, wie Xabi Alonsos Entscheidung, den schnellen und extrem lauffreudigen Amine Adli statt Mittelstürmer Sardar Azmoun in den Dreiersturm zu platzieren. Holte der umtriebige Franzose doch beide in der Entscheidungsfindung einmalig kuriosen Strafstöße heraus, die Bayer nach dem unglücklichen 0:1-Pausenrückstand zum letztlich verdienten Sieg verhalfen.

Mit dem Sieg gegen den Rekordmeister hat Bayer nun Kontakt zu Platz 6 hergestellt, so dass zumindest ein Platz in der Europa League in Reichweite ist, nachdem Xabi Alonso den Werksklub nach acht Spieltagen auf Rang 17 übernommen hatte. Es waren drei Big Points im Kampf um einen internationalen Startplatz und für Leverkusens Trainer eine Bestätigung seiner Arbeit, die nun nach längerer Vorlaufzeit ihre Wirkung entfaltet.

"Der Sieg ist unglaublich", zeigte sich der 41-Jährige nachher beeindruckt von seinem Team, "wenn man gegen die Bayern gewinnen möchte, eine der besten Mannschaften in Europa, muss man es fast perfekt machen." So wie sein Kollektiv am Sonntag - und auch der Trainer selbst mit seinem Matchplan, der sich als Meisterstück entpuppte.