Wie 1964: Köllner hofft auf Hexenkessel Grünwalder

Hinter den Löwen liegt ein Spektakel, das 4:3 in Dresden - und vor ihnen: das nächste Spektakel. Freitagabend, DFB-Pokal, zwei Kultvereine im ungleichen Duell.

Zu Gast im Grünwalder Stadion: der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund. "Ich glaube, es gibt keine bessere Mannschaft in Deutschland, über die ich reden will", sagte Kapitän Stefan Lex grinsend, den Namen des ruhmreichen Stadtrivalen bewusst vermeidend.

Die Münchner Marschroute ist indes klar. "Wir müssen unsere Aufgaben erledigen und versuchen, lange im Spiel zu bleiben", sagte Trainer Michael Köllner am Donnerstag: "Das Schöne am DFB-Pokal: Es gibt immer Überraschungen." Allzu große Hoffnung wollte er aber auch nicht schüren: "Es müssen viele Dinge zusammenkommen, um eine Chance zu haben. Wir brauchen eine Top-Leistung, können aber nicht beeinflussen, wie Dortmund spielt", so der 52-Jährige, der Personalsorgen hat.

In Yannick Deichmann (Wade) und Neuzugang Jo Boyamba (Adduktoren) sind zwei zentrale Offensivspieler angeschlagen, Letzterer fällt sicher aus. Denkbar ist, dass der defensivere Quirin Moll ins Team rückt, wie schon in Dresden, als Deichmann früh rausmusste. Zudem fällt Nathan Wicht aus, Fabian Greilinger ist fraglich.

Köllner: "Es braucht ein frenetisches Publikum"

Köllner betonte, es brauche "ein frenetisches Publikum" um den BVB zu bezwingen. "Je länger wir das Spiel offen halten, desto mehr wird das Publikum da sein", meinte der Coach. Das Grünwalder Stadion scheint für einen Hexenkessel prädestiniert. Vor 58 Jahren trafen die beiden Mannschaften zum bislang einzigen und letzten Mal für ein Pokalspiel in Giesing aufeinander. Der Sieger? 1860.