Widrige Gesamtumstände durch Insolvenz: Manuel Rost verkündet Rücktritt bei Rot-Weiß Erfurt

Paukenschlag beim FC Rot-Weiß Erfurt kurz vor dem Restrunden-Auftakt: Trainer Manuel Rost verkündete am Montag seinen sofortigen Rücktritt.

Manuel Rost wird den FC Rot-Weiß Erfurt mit sofortiger Wirkung verlassen, dies gab der Traditionsverein am Montag auf seiner Homepage bekannt. Der Zeitpunkt der Verkündung kurz vor dem Re-Start ist dennoch ein denkbar ungünstiger. Am Samstag (5. Februar) nämlich wartet auf RWE das erste Spiel des neuen Jahres auswärts bei Inter Leipzig. Die Thüringer benötigen einen erfolgreichen Auftakt, wollen sie weiterhin ein Wörtchen im Titelrennen der Oberliga NOFV-Süd mitreden. Trubel also, den der Verein gerade eigentlich nicht gebrauchen kann. Rost war seit 2017 bei den Thüringern in verschiedenen Funktionen tätig - zunächst im Nachwuchsbereich, später als Co-Trainer der ersten Mannschaft und zuletzt als Teil des Trainertrios neben Goran Miscevic und Fabian Gerber.

Seinen Entschluss begründet Rost mit den "widrigen Gesamtumständen in der nunmehr lang anhaltenden Insolvenz sowie dem damit verbundenen steigenden administrativen und organisatorischen Mehraufwand", wodurch es ihm nicht mehr möglich sei, "die für die eigentliche Trainingsarbeit mit der Mannschaft erforderliche Zeit aufzubringen", so der 33-Jährige. "Dieser begleitende Mehraufwand ist mit meinem professionellen Anspruch an Konzentration und Intensität für die ambitionierte sportliche Hauptaufgabe nicht mehr zu vereinbaren", erklärt Rost weiter. Bei RWE bedauert man dessen "unumstößliche" Entscheidung. "Manuel ist mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten. Das haben wir respektiert, zumal er in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet hat", so Geschäftsführer Franz Gerber. Ob Rosts Position im Trainerteam neu besetzt wird oder die Erfurter die restliche Runde nur noch mit einem Trainer-Tandem bestreiten, dazu äußerte sich der Verein nicht.