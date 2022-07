Widmer: "Wenn ich mich an einem Ort wohlfühle, will ich auch vorangehen"

Der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer ist der neue Kapitän von Mainz 05. Im Interview spricht er über Verantwortung, die Lehren aus 2021/22, die Nations League und die WM in Katar.

Der Rechtsverteidiger sei "zwar erst ein Jahr im Verein, aber er hat schon viel erlebt", begründet Trainer Bo Svensson vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag bei Erzgebirge Aue (Anstoß 18.01 Uhr, LIVE! bei kicker) seine Entscheidung. Mit 20 wechselte Widmer in die Serie A, mit 25 kehrte er trotz Angeboten aus Italien in sein Heimatland zurück, was einige nicht verstanden. "Silvan ist ein richtiger Mann, bringt immer Leistung und auch außerhalb des Platzes seinen Kopf mit." Im Trainingslager in Grassau sprach der kicker kürzlich mit dem 29-Jährigen. Das Interview erschien erstmals am 18. Juli in der Printausgabe.

Herr Widmer, Sie stiegen erst am 11. Juli in Mainz ins Training ein, wie negativ haben sich die Nations-League-Spiele im Juni nun ausgewirkt?

Gar nicht, ich bin sehr zufrieden mit der Länge des Urlaubs und habe mich gut erholt. Allerdings habe ich noch einen kleinen Rückstand im Vergleich zu den Spielern, die nicht bei einer Nationalmannschaft waren und schon mehrere Wochen im Training sind. Dafür durfte ich mit der Schweiz gegen Top-Nationen wie Spanien oder Portugal antreten. Ich sehe den Sommer unterm Strich nur positiv.

Sind knapp drei Wochen Vorbereitung bis zum DFB-Pokal-Spiel in Aue überhaupt ausreichend?

Ich gehe davon aus, wir trainieren sehr hart. Wir wissen, dass die Zeit knapp ist bis zum Spiel in Aue. Es ist das Ziel, dass dann alle Spieler zur Verfügung stehen und der Trainer aus dem Vollen schöpfen kann. Ich denke, das werden wir hinkriegen.

Wie stufen Sie die Personalveränderungen im 05-Team ein, ist die Mannschaft stärker geworden?

Unterm Strich haben wir Spieler verloren, die vieles geleistet haben für den Verein, gleichzeitig gute Spieler dazugeholt. Ich würde von einem Eins-zu-eins-Ersatz sprechen, von der Qualität her. Die Neuen machen in den ersten gemeinsamen Trainings einen sehr guten Eindruck.

Haben Sie als rechter Außenverteidiger durch Danny da Costa stärkere Konkurrenz bekommen?

Vergangene Saison war Daniel Brosinski mein Konkurrent, er hat dann wenig gespielt, der Konkurrenzkampf war trotzdem da. Jetzt ist mit Danny ein Spieler gekommen, der auch über viel Bundesligaerfahrung verfügt und während seiner Zeit in Mainz in der Rückrunde 2020/21 sehr gute Leistungen gezeigt hatte. Ich stelle mich auf einen harten Zweikampf ein, verstehe mich super mit Danny auf und neben dem Platz. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Auf dem Platz werden wir uns bestimmt gegenseitig pushen, davon können wir beide profitieren.

Ist die Mannschaft jetzt personell breiter aufgestellt?

Ist sehe von der Anzahl der Spieler keinen großen Unterschied, wir haben einen breiten Kader, den hatten wir aber auch in der vergangenen Saison.

Die Anzahl der etatmäßigen Innenverteidiger hat abgenommen. Dort haben Sie in der vergangenen Saison ausgeholfen. Haben Sie die Befürchtung, dort künftig noch öfter eingreifen zu müssen?

Haben Sie Befürchtung gesagt …? (lacht) Nein, das ist keine Befürchtung von mir. In den vier Spielen, die ich dort gespielt habe, hat man sicherlich gesehen, dass es nicht meine natürliche Position ist. Ich kann dort aushelfen, aber nicht auf Dauer der Mannschaft das bringen, was ich auf der Außenbahn einbringen kann. Ich gehe davon aus, dass es auch in der neuen Saison selten der Fall sein wird, wir haben in der Innenverteidigung gute Spieler - und wenn alle fit sind, auch dort einen guten Konkurrenzkampf. Wir sind auch im Zentrum der Kette sehr gut aufgestellt. Auch die Zugänge Maxim Leitsch und Anthony Caci haben sich schon sehr gut in die Mannschaft integriert, ich sehe dort viel Qualität.

Durch den Weggang von Niakhaté, St. Juste, Brosinski gingen Führungsspieler verloren. Wollen Sie in Ihrem zweiten Mainzer Jahr nun mehr Führungsaufgaben übernehmen?

Ich denke, dass ich in die Rolle reinschlüpfen werde. Vergangenen Sommer war ich neu im Verein, musste mich erst mal zurechtfinden und meinen Platz einnehmen. Ich freue mich, in der neuen Saison hoffentlich noch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen, weil ich das gerne mache und es zu meiner Persönlichkeit gehört. Wenn ich mich an einem Ort wohlfühle, dann will ich auch vorangehen.

Welche Rolle kann der Vorjahres-Achte Mainz in der neuen Runde 2022/23 in der Liga spielen?

Auf der einen Seite müssen wir bescheiden bleiben. Die vergangene Saison war gut. Aber das Hauptziel muss sein, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen, um möglichst schnell nach vorne schauen zu können, so wie es auch 2021/22 der Fall war. Wenn wir im Frühjahr zusammensitzen und noch mehr möglich sein sollte, dann werden wir uns keine künstlichen Grenzen setzen.

Will die Mainzer Auswärtsschwäche beenden: Bo Svensson. IMAGO/Martin Hoffmann

Ein Problem war zuletzt die Auswärtsschwäche, wie kann man sie abstellen?

Rückblickend war auch viel Glück und Pech dabei, in den Heimspielen haben wir oft knappe Spiele für uns entschieden, ohne dass wir den Sieg immer unbedingt verdient hatten, auswärts haben wir häufiger unverdient verloren. Was das Auftreten angeht, können wir auswärts sicherlich zulegen, mit noch breiterer Brust auf den Platz gehen, von der ersten Sekunde an Vollgas geben. Auswärts war oftmals das Problem, dass wir ein bisschen locker oder abwartend ins Spiel gegangen sind. Zu Hause sind wir immer volle Pulle gestartet und haben oft frühe Tore geschossen. Ich denke, dass das auch der Ansatz sein könnte für die Auswärtsspiele.

Die Trainer haben versucht gegenzusteuern, warum gelang das nicht?

Wenn man schläfrig ins Spiel geht, dann ist es schwierig, den Schalter umzulegen. Auch da sind Führungsspieler gefragt, auf dem Platz den Umschwung einzuleiten, indem sie vorangehen und auf dem Platz auch mal laut werden, wenn jemand das Gefühl hat, dass zu passiv agiert wird, um sich gegenseitig zu pushen. Auswärts muss man als Mannschaft zudem gegen das ganze Stadion ankämpfen, weil man hauptsächlich die gegnerischen Fans hört.

Trainer Bo Svensson sagt, Edimilson Fernandes muss in seinem Spiel mehr Wert auf die typischen Mainzer Tugenden legen, können Sie Ihren Schweizer Nationalelfkollegen dabei unterstützen?

Ich versuche es, weil ich Edi als extrem starken Spieler einschätze, auch wenn es bei ihm zuweilen ein bisschen locker und lässig wirkt. In Mainz sind oftmals andere Tugenden gefragt, wenn er die noch reinbringen könnte, dann könnte er für uns ein extrem wichtiges Puzzleteil werden. Ich versuche Edi anzustupsen, aber natürlich muss auch von ihm der entscheidende Impuls kommen.

Aaron hat vor einem Jahr eine ähnliche Wandlung hinbekommen, zeigt, dass es nicht unmöglich ist.

Wir haben in Mainz mit Bo und seinem Trainerteam Personen, die das aus einem Spieler herausholen können. Deswegen hoffe ich, dass es auch bei Edi klappen wird.

Zur anstehenden Winter-WM: Befürchten Sie durch die zehnwöchige Bundesliga-Pause eine komplette Zäsur und wie surreal wirkt 2022/23 auf Sie?

Ich versuche nicht, in der langen Pause eine Ausrede oder ein Alibi zu suchen. Es ist für alle gleich, auch wenn es ein Novum ist. Wir werden zum Jahreswechsel noch einmal eine Vorbereitungsphase haben, aber wir spielen gegen jeden Bundesligagegner zweimal bis Ende Mai, deshalb sehe ich es als ganz normale Bundesligasaison.

Wie schwierig ist es für die Spieler, sich auf so einen ungewöhnlichen Jahresrhythmus einzustellen?

Es wird sehr ungewöhnlich, sich darauf einzustellen, ist aber nicht schwierig. Ich habe gute Chancen, bei der WM dabei zu sein. Wenn ich an den Winter denke, spüre ich hauptsächlich Vorfreude.

Der DFB und seine Nationalspieler sind dabei, sich zu Arbeitnehmer- und Menschenrechtsfragen in Katar zu positionieren, wie weit ist man in der Schweiz?

Der Verband ist ähnlich weit wie der deutsche. Wir Spieler haben uns darauf verständigt, öffentliche Aussagen dazu den Verbandsfunktionären zu überlassen. Ich versuche mich auf das Sportliche zu konzentrieren und auf die Vorfreude auf das große Turnier. Für mich wäre es die erste Weltmeisterschaft in meiner Karriere.