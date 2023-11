Widmer und Burkardt winkt ein doppeltes Comeback für Mainz

Aus dem von Personalsorgen geplagten Kader von Mainz 05 gibt es auch positive Nachrichten. Silvan Widmer und Jonathan Burkardt stehen vor ihrem Comeback.

05-Kapitän Widmer stand nach seiner Fersen-OP schon mehrmals vor dem Comeback, vor einigen Wochen durchkreuzten Adduktorenprobleme seine Hoffnung darauf. Nun scheint es aber so weit zu sein. "Er ist deutlich weiter im Sinne der Belastbarkeit, er ist bereit für den Kader, bereit für das Feld, er kann starten", betonte Jan Siewert bei der Spieltags-Pressekonferenz vor der Reise zur TSG Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der Trainer führte viele Gespräche mit dem Spielführer, "der alles tut, um der Mannschaft zu helfen".

Nach über einem Jahr Zwangspause: Burkardt "definitiv ein Kandidat"

Und es gibt noch eine andere gute Nachricht aus dem stark dezimierten FSV-Kader. Über ein Jahr nach seinem letzten Spiel steht auch Burkardt vor dem Comeback. Der 23-Jährige hat nach zwei Knieoperation den Rückstand so weit aufgeholt, dass er "definitiv ein Kandidat für den Kader ist".

Der leidgeplagte Stürmer habe in den Trainingseinheiten bereits "sehr viel Energie auf den Platz gebracht", diese würde Siewert gerne auch in der Bundesliga sehen. Nur zu gut erinnert sich der Coach an den Januar 2021, als er in München als Interimstrainier auf der Mainz-Bank saß und Burkardt den FSV in Führung brachte - am Ende unterlag Mainz 2:5.

Siewert bleibt "Trainer bis auf Weiteres"

Siewerts aktueller Status bleibt vorerst "Trainer bis auf Weiteres", der 41-Jährige will sich nach wie vor nur auf das Tagesgeschäft konzentrieren und "keine Fragen zur Zukunft beantworten". Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen beobachtet die Klubführung weiter die Entwicklung der Mannschaft.

Wer am Sonntag zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch ungeklärt. Stammkeeper Robin Zentner wurde während der Länderspielperiode im Mannschaftstraining wegen muskulärer Beschwerden geschont. Am Samstag soll er das Abschlusstraining mitmachen. Sollte Zentner ausfallen, rutscht Daniel Batz oder Lasse Rieß in die Startelf, die sich in den vergangenen Wochen auf der Bank abwechselten.

Michael Ebert