Widmer moniert Passivität: "Ich hoffe, dass es so nicht mehr vorkommt"

Als "eine Klatsche, die ein oder zwei Tage wehtun wird", stuft Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt das 2:6 beim FC Bayern ein. Gegen Wolfsburg soll die Mannschaft wieder ein anderes Gesicht zeigen. Dominik Kohr und Danny da Costa melden sich im Training zurück.

Hatte bei den Bayern vor allem an der eigenen Leistung etwas auszusetzen: Der Mainzer Kapitän Silvan Widmer. IMAGO/Sven Simon

Der Ausfall von da Costa in München zeichnete sich bereits Mitte vergangener Woche ab. Dann fehlte dem FSV bei den Bayern auch noch der kurzfristig erkrankte Dominik Kohr, dessen Qualitäten dem Team gut zu Gesicht gestanden hätten. Am Tag nach der 2:6-Niederlage meldete sich das Duo auf dem Trainingsplatz zurück. Die personellen Möglichkeiten von Trainer Bo Svensson gegen den VfL Wolfsburg werden sich also verbessern.

Svensson über zweite Hälfte: "Da hat mir alles gefehlt"

Aufwärts gehen muss es auch mit der Haltung des Teams, die vom Cheftrainer in München hart kritisiert wurde: "In der ersten Halbzeit haben wir es teilweise ordentlich gemacht, die zweite Halbzeit war aber überhaupt nicht gut. Da hat mir alles gefehlt. Wir hatten keine gute Haltung. Nun müssen wir aufarbeiten, woran das lag. So kenne ich die Mannschaft nicht.”

Kapitän Silvan Widmer pflichtete bei: "Die Art und Weise, wie wir uns die sechs Tore gefangen haben, ist nicht schön und ich hoffe, dass das in dieser Saison so nicht mehr vorkommt. Wir haben Räume aufgemacht, zu wenig im Verbund agiert und dem Gegner gefühlt immer einen Meter zu viel Raum gelassen." Der Schweizer Nationalspieler ist nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel auf die angestammte Position als Rechtsverteidiger zurückgekehrt, die zwischenzeitlich da Costa ausgefüllt hat.

Kohr kehrt gegen die Wölfe zurück

Schmerzlich vermisst wurde Kohr in München auf der Sechs, der mit seiner engagierten und intensiven Spielweise die Mannschaft mitzureißen weiß. Der 28-Jährige hatte sich wegen eines Magen-Darm-Infekts kurzfristig abgemeldet. Mit ihm ist am Samstag gegen Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zu rechnen.

Dort will sich die Mannschaft rehabilitieren. Auch der Coach sieht die hohe Niederlage eher als einen negativen Ausreißer. "Wir haben 18 Punkte in zwölf Spielen geholt und sind auch weiter im DFB-Pokal, meine Jungs haben oft genug gezeigt, dass wir auch aufstehen können", sagte der Trainer ins ZDF-Mikro.

Mainz und die schlechte Erfahrung mit Wolfsburg

In München kassierte Mainz übrigens zum fünften Mal mindestens sechs Gegentore in einem Bundesligaspiel, dreimal passierte das bei den Bayern (dazu einmal sechs gegen Bremen und einmal acht in Leipzig). Mit dem VfL Wolfsburg hat der FSV allerdings auch schon schlechte Erfahrung gemacht: Im April er dort 0:5.