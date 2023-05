Widmer fehlt Mainz mehrere Wochen

Der 1. FSV Mainz 05 muss im Saisonfinale auf seinen Kapitän Silvan Widmer verzichten. Der 30-Jährige erlitt am Wochenende ein Kapselbandverletzung im Sprunggelenk, wie die Untersuchungen am Montag ergaben.

"Die Verletzung wird konservativ behandelt", teilte der Klub am frühen Montagabend mit. Silvan Widmer hatte sich im Laufe des Feiertags einer MRT-Untersuchung unterzogen, die Aufschluss über die Schwere der Verletzung gab.

Der Rechtsverteidiger war am Vorabend beim 0:3 in Wolfsburg mit einer Trage vom Platz gebracht worden, nachdem er vorher bei einem Mainzer Vorstoß durch den Körpereinsatz von VfL-Spieler Josuha Guilavogui aus dem Gleichgewicht geraten und mit dem linken Sprunggelenk stark umgeknickt war.

Vermutlich wird der Rechtsverteidiger in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden können.

"Die Szene sah übel aus"

Bereits im Februar fehlte der Schweizer WM-Spieler wegen einer Oberschenkelverletzung. Seinerzeit war er von Danny da Costa so erfolgreich vertreten worden, dass Widmer auch nach der Genesung zunächst als Einwechselspieler fungierte. In der Rückrunde 2022/23 kommt da Costa bisher auf 583 Bundesliga-Minuten in zwölf Einsätzen. Bei Widmer sind es 584 Minuten in elf Spielen. Mit einem Tor und drei Vorlagen ist der nun verletzte Schweizer allerdings deutlich torgefährlicher als da Costa (kein Treffer/ein Assist).

"Die Szene bei Widmers Verletzung sah übel aus", sagte Sportdirektor Martin Schmidt direkt nach der Niederlage in Wolfsburg. Nach Ende der Partie hatte man im Mainzer Lager noch gehofft, dass die Verletzungspause kürzer werden könnte, weil es Widmer wieder etwas besser ging. Der 05-Kapitän trat die Rückreise mit der Mannschaft nach Mainz an, wo er schließlich am Montag genauer untersucht wurde.

Nachdem Jonathan Burkardt bereits seit November wegen einer Knieverletzung fehlt und frühestens in der Vorbereitung auf die neue Saison ins Mannschaftstraining einsteigen kann, muss Mainz 05 nun im Rennen um das Erreichen der Europacup-Plätze auf einen weiteren Leistungsträger verzichten.