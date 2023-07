Widmer bleibt Kapitän von Mainz 05

Trainer Bo Svensson setzt weiter auf Silvan Widmer als Kapitän von Mainz 05. Der Schweizer Nationalspieler hatte dieses Amt vor einem Jahr von Moussa Niakhaté übernommen. Robin Zentner bleibt Stellvertreter und Stammkeeper.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Schladming/Österreich berichtet Michael Ebert

Robin Zentner hatte die Kapitänsbinde in der vergangenen Saison mehrmals getragen, weil Silvan Widmer verletzt ausfiel. Der Schweizer, der seinen Vertrag im Mai bis 2026 verlängerte, ist nach einer Fersen-OP noch im Rehatraining. Er macht im Trainingslager in Österreich im Individualtraining allerdings gute Fortschritte, mit seiner Rückkehr auf den Platz wird im September gerechnet.

Vor einem Jahr ließ sich Bo Svensson länger Zeit mit der Auswahl seines Kapitäns. "Damals galt es einen Nachfolger für Moussa Niakhaté zu finden", erklärt der 05-Trainer. Jetzt gibt es aus seiner Sicht keinen Grund, den Personenkreis zu verändern. Zentner wird Widmers Stellvertreter und die Nummer 1 im Mainzer Tor bleiben.

"Er hat über Jahre bewiesen, dass er für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist", betont Svensson. Ob Neuzugang Daniel Batz (32) oder Lasse Rieß (22) die Nummer 2 wird, will der Cheftrainer noch nicht verraten. Sollten Widmer und Zentner als Kapitän gleichzeitig fehlen, "können Karim Onisiwo, Dominik Kohr oder Leandro Barreiro einspringen", so Svensson.

Van den Berg geschont

Svensson ließ offen, wer am Dienstag (16 Uhr in Salzburg) beim Test gegen den FC St. Gallen zwischen den Pfosten stehen wird, "das muss Stephan Kuhnert noch entscheiden". Neuzugang Sepp van den Berg soll in der Partie geschont werden, nach seiner Oberschenkelverletzung wird er auch im 05-Training noch nicht voll belastet. Ansonsten sollen bis auf die Rekonvaleszenten Widmer und Jonathan Burkardt alle Spieler beim einzigen Testspiel während des FSV-Trainingslagers eingesetzt werden.

Am Mittwoch tritt die Mannschaft dann die Rückreise nach Mainz an, wo sie am Samstag Premier-League-Aufsteiger FC Burnley empfängt. Diese Partie ist die Generalprobe für das erste Pflichtspiel der neuen Saison eine Woche später im DFB-Pokal bei der SV Elversberg.