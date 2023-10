Widersprüchliche Aussagen: Schlägt Nadal bei den Australian Open auf?

Seit Januar hat Rafael Nadal (37) kein Tennis-Match bestritten. Nun hat der Turnierdirektor der Australian Open das Comeback des Spaniers als feststehend verkündet - und die Rechnung ohne dessen PR-Manager gemacht.

Rafael Nadal könnte bei den Australian Open im kommenden Januar nach einem Jahr Verletzungspause sein Grand-Slam-Comeback geben. Das verkündete zumindest Turnierdirektor Craig Tiley in "The Today Show" des Senders "Nine". "Wir können hier exklusiv verraten, dass Rafa zurückkommt", sagte Tiley: "Er war die meiste Zeit des Jahres weg, und in den Gesprächen mit ihm in den vergangenen Tagen hat er bestätigt, dass er zurück sein wird, worüber wir uns sehr freuen. Das ist großartig."

Nadal bestritt sein letztes Match im vergangenen Januar bei den Australian Open in Melbourne. Seitdem muss er wegen einer Hüftverletzung pausieren. Anfang Mai kündigte der 37-jährige Spanier an, erst im kommenden Jahr auf die Tour zurückzukehren. 2024 soll dann das Abschiedsjahr des 22-maligen Grand-Slam-Turnier-Champions werden. "Er wird nicht nur zum Spielen auftauchen", meinte Tiley, "er wird auftauchen, um zu gewinnen".

Tiley hat schon oft Comebacks von Top-Spielern als feststehend vermeldet

Was sich unter Tennis-Fans wie ein Lauffeuer verbreitete, ist jedoch womöglich längst noch nicht so heiß. Gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters" reagierte Nadals PR-Manager, Benito Perez-Barbadillo, auf Tileys Aussagen und bremste: "Ich kann Ihnen bestätigen, dass Rafa trainiert, wie jeder in seinem letzten Post auf Instagram gesehen hat. Aber es gibt noch keinen bestätigten, geplanten oder festgelegten Termin für seine Rückkehr."

Turnierdirektor Tiley hatte schon in der Vergangenheit immer wieder Comebacks von Top-Spielern wie Serena Williams (2018), Andy Murray (2020) und Roger Federer (2021) als feststehend vermeldet, stets inmitten der Ticketverkaufsphase für das Turnier. Alle drei genannten Profis schlugen letztendlich aber nicht auf.

Nick Kyrgios, der verletzungsbedingt in diesem Jahr erst ein Match in Stuttgart absolvieren konnte, soll bei seinem am 14. Januar 2024 beginnenden Heimturnier nach Darstellung von Tiley ebenfalls wieder dabei sein: "Wir wissen, dass Nick im Training ist, also erwarten wir ihn zurück." Doch auch Kyrgios hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Teilnahmen kurzfristig abgesagt.