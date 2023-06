Widersprüche in Wolfsburg? Schäfer: "Niko identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserem Weg"

Der VfL Wolfsburg will in der kommenden Saison erneut die gerade verpassten internationalen Plätze angreifen. Drei Abgänge müssen ersetzt werden - dabei geht es nicht nur um Neuzugänge mit dem Prädikat "jung und entwicklungsfähig".

Während seine Kollegen bereits in den Urlaub abgedüst sind, schuftet Wolfsburgs Lukas Nmecha, der den Großteil der Rückrunde wegen seiner Knieprobleme verpasst hat, noch im VfL-Gym an seinem Comeback. Zur Vorbereitung, die am 10. Juli startet, soll der Stürmer zurück sein und das Problem des fehlenden Torjägers lösen. Aktuell sehe es gut aus, heißt es, dass Nmecha wieder voll einsatzfähig sein soll. Um erneut die internationalen Ränge anzugreifen, wird ein fitter Nmecha allein aber nicht reichen. Das unterstreicht Niko Kovac: "Wir haben zwei bis drei Stammspieler verloren, die wir adäquat ersetzen müssen", so der Trainer. "Wir werden versuchen, das so aufzustellen, dass wir im nächsten Jahr genauso wettbewerbsfähig sind wie in diesem Jahr, wenn nicht noch besser."

Nur Zesiger steht bis jetzt fest

Mit Josuha Guilavogui (Zukunft noch offen) verlässt ganz viel Erfahrung und ein bedeutender Kabinenfaktor den Verein, mit Paulo Otavio (Al-Sadd) der Stamm-Linksverteidiger, mit Omar Marmoush (Frankfurt) ein flexibel einsetzbarer Offensivmann. Verluste, die der Trainer aufgefangen sehen will. Als einziger Neuzugang steht bislang Innenverteidiger Cedric Zesiger fest, der für fünf Millionen Euro vom Schweizer Meister Young Boys Bern kommt. Was ist noch geplant? "Wir sind keine Freunde davon, einen Umbruch zu starten", erklärt Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Wir werden die Mannschaft punktuell verstärken, auf der physischen und fußballerischen Entwicklung aufbauen." Und: "Wir versprechen uns von dem einen oder anderen Spieler noch einen deutlichen Schritt nach vorne. Wir haben viele extrem entwicklungsfähige Spieler."

In der Tatsache, dass sich Trainer Kovac für eine gute Balance auch erfahrenere und qualitativ bereits ausgereiftere Spieler wünscht, sieht Schäfer keinen Widerspruch zur VfL-Philosophie, auf dem Transfermarkt bevorzugt nach jung und entwicklungsfähig zu fahnden. "Wir sind ständig im Austausch, Niko identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserem Weg", streicht der Wolfsburg-Boss heraus. "Wenn man einen 28-Jährigen holt, ist es trotzdem unser Weg. Ich habe auch immer gesagt, dass wir erfahrene Spieler brauchen. Die sind auch wichtig in der Entwicklung einer Mannschaft. Von daher werden wir natürlich nicht nur junge Spieler verpflichten."