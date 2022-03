Widerspruch und Beschwerde erfolglos: Türkgücüs Punktabzug bleibt

Es bleibt dabei: Türkgücü München werden elf Punkte abgezogen. Der Widerspruch und die Beschwerde des Drittligisten wurden von einer Fachgruppe des DFB zurückgewiesen.

Der Abstieg von Türkgücü in die Regionalliga wird wohl kaum noch zu verhindern sein, denn der Mitte Februar verhängte Abzug von elf Zählern bleibt bestehen, wie die Fachgruppe Spielbetriebe der DFB GmbH & Co. KG als zuständiges Gremium am Mittwoch erklärte.

Sowohl der Widerspruch von Türkgücü gegen den Abzug von neun Punkten, der aufgrund des Insolvenzantrags verhängt worden war, als auch die Beschwerde gegen den Abzug von zwei Punkten, der wegen eines Auflagenverstoßes festgesetzt wurde, wurde von der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG zurückgewiesen.

Türkgücü, das vergangenes Wochenende mit dem 1:0 in Dortmund seine Sieglos-Serie beendet hatte und über den Strich geklettert war, nimmt so mit nunmehr nur noch 18 Zählern den letzten Platz in der 3. Liga ein.

Türkgücü kann mit einer Beschwerde beim DFB-Präsidium innerhalb einer Woche gegen den Neun-Punkte-Abzug vorgehen, für die zusätzlichen zwei Zähler weniger müsste der Drittligist binnen drei Tagen handeln und dazu Einspruch bei der Fachgruppe Zulassungsbeschwerden vorstellig werden.

