"Widerlich sein": Letschs Kampfansage an den BVB

Der VfL Bochum hat den Saisonstart beim 0:5 in Stuttgart gehörig in den Sand gesetzt und will sich nun zu Hause ausgerechnet gegen das Liga-Schwergewicht Dortmund rehabilitieren. Wie man dem BVB beikommen kann, weiß man beim VfL jedoch.

Für Bochums Trainer Thomas Letsch ist das erste Heimspiel der Saison sicherlich was besonderes - und dass es ein Derby ist, macht die Sache noch spezieller. Der 54-Jährige macht sich vor dem Kracher gegen den BVB am Samstag (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker) dabei aber keine Illusionen über die Favoritenrolle.

"Jeder weiß, wie die Rollen verteilt sind. Der BVB wurde in der vergangenen Saison am letzten Spieltag Vizemeister, wir haben am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Das zeigt, wie weit wir auseinanderliegen", stellte Letsch bei der Spieltags-Pressekonferenz klar und ging auch auf die Ausgangslage ein. Der BVB sein ein absoluter Meiserschaftsanwärter, während "wir alles dafür tun, um in der Bundesliga zu bleiben".

Letsch gab sich dennoch kampfeslustig, denn "der kleine VfL will den großen BVB ärgern" - und wie er das erreichen will, weiß der VfL-Coach auch. So wie in der vergangenen Saison, als man den Schwarz-Gelben ein 1:1 abtrotzte und schlussendlich auch zum Stolperstein im Meisterrennen wurde.

"Wenn wir genau wie in der vergangenen Saison diese Intensität, diese Aggressivität mit der Stimmung im Stadion an den Tag legen, ist alles möglich", weiß Letsch, der dann auch direkt die Marschroute vorgab: "Wir attackieren den Gegner hoch, möchten aggressiv sein, widerlich sein. Wir wollen den Gegner ärgern." Lange Ballbesitzphasen der eigenen Elf erwartet der Bochumer Coach nicht, vielmehr möchte er, dass sein Team als "Schwarm agiert" und nach Ballgewinn den schnellen Abschluss sucht.

Großen Respekt hat Letsch vor dem zentralen Mittelfeld der Dortmunder um Emre Can und Marcel Sabitzer sowie dem enormen Tempo, dass die BVB-Offensive auf den Rasen bringt. Klar sei daher: "Wenn Dortmund mit ihrer Qualität ins Fußballspielen kommt, wird es schwierig."

Schlotterbeck wird im Kader stehen

Personell muss der VfL auf auf Ersatzkeeper Michael Esser (Knieprobleme) verzichten, dafür wird erwartet, dass der unlängst vom SC Freiburg fest verpflichtete Keven Schlotterbeck es auf Anhieb in die Startelf schaffen wird. Letsch hielt sich dazu bedeckt, betonte aber, dass "Keven eine Type ist, der bei uns reinpasst. Sowohl als Mensch als auch als Fußballer hilft er uns absolut weiter. Er hat die komplette Vorbereitung beim SC Freiburg absolviert und wird auf jeden Fall im Kader stehen."