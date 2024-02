Wide Receiver Frimpong trifft und warnt: "Das können wir uns nicht leisten"

Jeremie Frimpong übernimmt beim 3:0 gegen Bayern München überraschend die Joker-Rolle. Doch trotz seines rasanten Jubellaufs nach seinem Treffer zum Endstand, wählt der Niederländer von Bayer 04 danach bedachte Worte.

Es war eine Eruption der Emotionen. Als Jeremie Frimpong in der Nachspielzeit den Ball aus nicht einfacher Position aus großer Distanz in das verwaiste Münchner Tor schoss, flippte die Bay-Arena endgültig aus. Ein Tor, das zudem wie eine Demütigung für den FC Bayern wirkte.

3:0 fertigte der Tabellenführer den Rekordmeister aus München ab. Auch in der Höhe verdient, gegen einen mittellosen Gegner. Ein Erlebnis, das gegen die Bayern ein einmaliges Bleiben könnte, aber in dieser Saison ein absolutes Statement für die Leverkusener Titelambitionen darstellt.

Natürlich. Fünf Punkte Vorsprung sind zwar bemerkenswert, aber noch keine Vorentscheidung. Doch wer Frimpongs wilden Jubellauf Richtung Bayer-Ersatzbank sah, hatte einen anderen Eindruck. Wurde der schnelle Niederländer doch von all seinen Kollegen wie ein gegnerischer Wide Receiver im American Football im Sprint verfolgt, erst jenseits der Seitenauslinie zu Boden gebracht und unter einer Jubeltraube begraben.

Torschütze Frimpong zeigt sich demütig

Wer das sah, der spürte, dass dieser Treffer und diese Machtdemonstration in den Augen der Profis mehr als nur drei Punkte wert waren. Auch wenn sich diese später allesamt sehr demütig zeigten.

Allen voran Torschütze Frimpong, der seine Bilanz nun auf sechs Treffer und sieben Vorlagen in dieser Bundesligasaison geschraubt hat. Als Schienenspieler eine überragende Bilanz - die ihn aber am Samstag nicht davor bewahrt hatte, auf der Ersatzbank zu landen. Setzte Xabi Alonso doch aus taktischen Gründen nicht auf das gewohnte 3-4-3, sondern in Ballbesitz auf ein asymetrisches 4-2-3-1 bzw. 4-2-2-2.

Für den Nationalspieler kein Problem. Ob er enttäuscht gewesen sei? "Natürlich nicht, ich bin ein Teamplayer", versicherte Frimpong, "es geht gegen Bayern München - also alles für das Team."

Der rechte Außenbahnspieler erklärte seinen extravaganten Torjubel so: "Ich wollte zu meinem Kumpel, Noah Mbamba. Aber da waren viele Jungs dazwischen. Ich habe mich durchgekämpft wie in der NFL", scherzte Frimpong, "wir hatten das vorher besprochen: Wenn ich treffe, sollte ich zu ihm kommen. Ich habe okay gesagt."

"Noch ein weiter Weg" vor Leverkusen

Wie Frimpong hatte auch der 19-jährige Mbamba eine kleine Enttäuschung verkraften müssen, war der Mittelfeldspieler doch aus Leverkusens Europa-League-Kader gestrichen worden, um Platz für Winter-Leihe und Mittelstürmer Borja Iglesias zu schaffen.

Doch solche Dinge treten derzeit angesichts der hohen Titelchancen in DFB-Pokal und Bundesliga in den Hintergrund. Wobei Frimpong trotz des gewachsenen Vorsprungs warnt: "Fünf Punkte sind nicht genug. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir dürfen nicht zu glücklich sein. Bayern gewinnt seit Jahren den Titel. Sie haben die Erfahrung, zurückzukommen."

Dass Viele in der Republik Bayer die Daumen drücken, um nach über einem Jahrzehnt wieder einen anderen Meister als die Bayern zu erleben, freut den 23-Jährigen zwar, doch er mahnt: "Man wäre ein Narr, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert und dadurch zu aufgeregt wird. Wir können uns das nicht leisten."