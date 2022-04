Wichtiger Schritt Richtung Regionalliga: Erster Hankofen-Sieg seit Anfang März

Im Nachholspiel beim TSV Landsberg feierte Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing den langersehnten 19. Saisonsieg und ist dem Aufstieg damit wieder ein gutes Stück näher.

Erleichterung beim Primus der Bayernliga Süd, der erstmals seit 5. März wieder ein Match gewinnen konnte. Am Dienstagabend im Nachholspiel beim TSV Landsberg brach nach zuvor sechs sieglosen Partien der Bann bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Daniel Hofer, der nach schlechter Abwehr zur Stelle war (22.), erzielte in einer umkämpften Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten den einzigen Treffer des Abends.

Durch den langersehnten 19. Saisonsieg ist das Tor zur Regionalliga für Hankofen weit offen. Der Vorsprung auf den ersten relevanten Verfolger - der FC Ingolstadt II dürfte, sofern die erste Mannschaft nicht doch noch den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schafft, laut BFV-Statuten nicht in die Regionalliga aufsteigen - SSV Jahn Regensburg II, der am Sonntag zum Topspiel in Hankofen gastiert, beträgt fünf Spieltage vor dem Saisonende nun zehn Punkte.