Wichtiger Rückraumspieler der HSG Krefeld Niederrhein fällt aus

Rückschlag für den Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein vor dem Verfolgerduell am Samstag: Vor dem Auswärtsspiel bei der HG Saarlouis hat sich der wichtige Krefelder Rückraumspieler Kevin Christopher Brüren im Training verletzt und fällt vorerst aus.

Auf Rückraumspieler Kevin Christopher Brüren müssen Trainer Mark Schmetz und sein Team vorerst verzichten. Der Halbrechte zog sich im Training einen Mittelhandbruch zu und werde "auf unbestimmte Zeit ausfallen", so der Verein.

Die HSG Krefeld Niederrhein um Trainer Schmetz gastiert am kommenden Samstagabend bei der HG Saarlouis. Die Gastgeber belegten in der vergangenen Saison den 7. Tabellenplatz der Staffel Süd-West und erzielten in 26 Spielen 25 Punkte. Nach dem 13. Spieltag der aktuellen Saison stehen die Saarländer auf dem 3. Platz der Tabelle und konnten bisher acht Siege für sich verbuchen.

"Das kommende Spiel wird ein schweres Auswärtsspiel für uns, in dem wir zu 100 Prozent als Mannschaft auftreten und konzentriert unser Spiel auf die Platte bringen müssen. Nichtsdestotrotz wollen wir mit breiter Brust nach Saarlouis fahren und die kämpferische Einstellung aus dem letzten Spiel beibehalten", sagt HSG-Trainer Mark Schmetz mit Blick auf das kommende Wochenende.