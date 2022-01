"Wichtiger Meilenstein": DJK Vilzing verlängert mit Trainer Josef Eibl

Die DJK Vilzing hat auf der Trainerposition die Weichen für die Zukunft gestellt und mit Josef Eibl über die Saison hinaus um ein weiteres Jahr verlängert.

Josef "Bebbo" Eibl wird beim aktuellen Tabellendritten der Bayernliga Nord, der DJK Vilzing, auch über die Saison hinaus die Kommandos an der Seitenlinie geben. Wie der Verein bekannt gab, verlängerte Eibl seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben. "Wir sind mit der Arbeit des gesamten Trainerteams und im Speziellen mit der von Chefcoach 'Bebbo' Eibl sehr zufrieden, deshalb war für uns von Beginn der Gespräche an klar, dass wir die Zusammenarbeit sehr gerne auch in der nächsten Saison fortsetzen würden", so Sepp Beller, sportlicher Leiter der Bayernliga-Mannschaft.

Eibl sei ein ausgewiesener Fußballfachmann, mit seinen Wertvorstellungen und seiner Mentalität passe er prima zum Verein, ergänzt 'Leiter Sport' Roland Dachauer. "Uns hat es deshalb sehr gefreut, dass 'Bebbo' unser Angebot angenommen hat und uns seinen Verbleib bei uns zugesagt hat." Für die Huthgartenkicker sei die Trainerpersonalie ein ganz wichtiger Meilenstein in der Personalplanung für die kommende Spielzeit, in der die Verantwortlichen nun Liga-unabhängig Planungssicherheit haben. "Wir werden nun auch umgehend die Gespräche mit dem gesamten weiteren Trainerteam aufnehmen, uns würde es freuen, wenn das auch über den Sommer hinaus so zusammenbleibt", erklärt Sepp Beller das weitere Vorgehen.

Den Bayernliga-Restart hat der Bayerische Fußballverband (BFV) aktuell noch für Anfang März geplant. In die Wintervorbereitung startet die DJK Vilzing am 24. Januar. Die Planungen für diese sind in diesem Jahr nicht ganz so einfach. An letzten Details müsse noch gefeilt werden, so die Verantwortlichen, die aufgrund "der instabilen Situation so manche Unwägbarkeit zu berücksichtigen haben", weshalb es bis zuletzt immer wieder kleinere Änderungen im Winterfahrplan gegeben habe.