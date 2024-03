"Wichtiger Faktor": SG BBM Bietigheim hält Rückraumspieler

SG BBM Bietigheim setzt im rechten Rückraum auf Kontinuität. Der Zweitligist, der derzeit um den Aufstieg in die Handball-Bundesliga kämpft, bindet einen "wichtigen Faktor" seines Spiels.

Maximilian Hejny bleibt in Bietigheim. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Nach Dominik Claus hat jetzt auch Maximilian Hejny seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag in Bietigheim um eine weitere Spielzeit verlängert. "Ich bin extrem dankbar, dass ich weiter die Chance bekomme, mich hier im Team zu beweisen", freut sich der Linkshänder.

"Ich konnte mich in den letzten beiden Jahren hier gut weiterentwickeln", sagt Hejny und nennt mit Wurfstärke, Athletik und Abwehrsicherheit einige Stichworte. Im zweiten Jahr unter Chefcoach Iker Romero erhält der 22-Jährige immer mehr Spielzeiten. Hejny fühlt sich gut aufgehoben im Team und in der Stadt an Enz und Metter: "Hier gibt jeder Vollgas, jeder pusht den anderen, wir geben jeden Tag alles für unser großes Ziel".

Spahlinger: "Wichtiger Faktor in unserem Spiel"

Auch SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Wir sind glücklich, dass sich mit Max ein weiteres Talent aus der Region bei uns zum Bundesligaspieler entwickeln konnte. Er ist mittlerweile ein wichtiger Faktor in unserem Spiel und hilft uns sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Darüber hinaus wollen wir unseren Spielern helfen, dass sie sich auch abseits des Feldes weiterentwickeln - umso mehr freut es mich, dass Max dies mit seinem Studium gut gelingt."

Der 2,00 Meter große Linkshänder Maximilian Hejny kam vor der Saison 2022/23 als 20-jähriger Youngster zum aktuellen Tabellenzweiten der 2. Handball-Bundesliga. Nach Jugendstationen in Balingen-Weilstetten, bei den Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen hatte Hejny, mit Zweitspielrecht ausgestattet, zuvor bei Drittligist TV Plochingen auf sich aufmerksam gemacht.