"Wichtige Unterstützung": Buck folgt Toppmöller nach Frankfurt

Mit Stefan Buck verpflichtet Eintracht Frankfurt einen neuen Co-Trainer, der wie Dino Toppmöller vom FC Bayern München kommt. Dort war der 42-Jährige zuletzt Teil des Trainerstabs der zweiten Mannschaft.

Nach Nelson Morgado und Erwin Bradasch wird Eintracht Frankfurts neuem Cheftrainer Dino Toppmöller ein weiterer Co-Trainer zur Seite gestellt. Wie die SGE am Mittwoch bekanntgab, erweitert Stefan Buck den Trainerstab. Der 42-Jährige kommt von Toppmöllers Ex-Klub FC Bayern München, wo er zuletzt seit 2021 Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft war.

Buck arbeitete seit acht Jahren beim FC Bayern und stieg von der Jugend über die U 16 und U 19 bis hin zur 2. Mannschaft des Rekordmeisters stetig auf. Dort war er Assistent von Danny Schwarz, Martin Demichelis und Holger Seitz. "Wir sind sehr froh, unser Trainerteam mit Stefan Buck zum Saisonstart komplettiert zu haben", freut sich Sportdirektor Timmo Hardung über die Neuverpflichtung, die "als Co-Trainer eine wichtige Unterstützung für Dino Toppmöller werden und insbesondere die individuelle Entwicklung unserer Spieler in der täglichen Arbeit forcieren" wird.

132 Einsätze in der 2. Bundesliga

Bereits beim Trainingsauftakt am Mittwoch wird Buck, der in seiner aktiven Karriere als Verteidiger für den Karlsruher SC insgesamt 19 Bundesliga-Spiele (zwei Tore) absolvierte und für die SpVgg Unterhaching, den KSC, den FC Augsburg und den TSV 1860 München in insgesamt 132 Zweitliga-Partien (15 Tore) auf dem Platz stand, die Mannschaft mit betreuen.