"Wichtige Schnelligkeit": Jena verpflichtet Ugur Tezel

Jena legt in der Abwehr nach: Der 25-jährige Rechtsverteidiger Ugur Tezel, der zuletzt für den Berliner AK spielte, unterschrieb einen zunächst bis Sommer des nächsten Jahres laufenden Vertrag - mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Abwehrspieler Ugur Tezel wechselt innerhalb der Regionalliga Nordost vom Berliner AK zum FC Carl Zeiss Jena. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der 25-Jährige 29 Punktspiele und erzielte ein Tor.

Ugur Tezel durchlief die Nachwuchsakademie von Hertha BSC, bevor er im Sommer 2018 zum SC Preußen Münster wechselte. Von dort aus ging es im Januar 2020 zum Berliner AK.

"Er erfüllt spielerisch wie charakterlich genau das, was unser Anforderungsprofil vorgibt und bringt vor allem die für uns so wichtige Schnelligkeit mit, die es auf seiner Position braucht", wird FCC-Trainer Andreas Patz auf der Vereinswebsite zitiert. "Dass das geklappt hat und wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten, freut uns sehr, zumal wir nicht der einzige Verein waren, der großes Interesse an ihm hatte."

"Schnelligkeit, Fleiß, Einsatzfreude"

"Ugur Tezel ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, den wir sehr intensiv beobachtet haben und der uns mit seiner Schnelligkeit, seinem Fleiß und seiner Einsatzfreude auf der Rechtsverteidigerposition verstärken soll", sagt FCC-Sportdirektor Tobias Werner.