"Wichtige Säule": Erras verlängert in Kiel

Der Tabellendritte der 2. Liga, Holstein Kiel, setzt in der Innenverteidigung weiter auf Patrick Erras. Wie die Norddeutschen mitteilen, hat der 29-Jährige einer Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 zugestimmt.

Innenverteidiger Patrick Erras, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, hat bei Holstein Kiel ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Sein Kontrakt an der Ostsee läuft nun bis 2026.

Der beim 1. FC Nürnberg ausgebildete gebürtige Amberger kommt in der laufenden Spielzeit auf elf Einsätze in der 2. Liga (ein Tor) sowie ein Spiel im DFB-Pokal. Der 2021 vom SV Werder Bremen gekommene Defensivspezialist hat insgesamt 23 Bundesligaspiele sowie 118 Zweitligapartien (elf Treffer) in seiner Vita stehen.

"Erfahrener und zuverlässiger Innenverteidiger"

"Mit Patrick Erras haben wir einen erfahrenen und zuverlässigen Innenverteidiger in unseren Reihen", wird Holstein Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver auf der Vereinswebsite zitiert. "Er hat sich zu einer wichtigen Säule in unserem Defensivverbund entwickelt. Seine Ruhe und Abgeklärtheit tun unserem Team sehr gut. Daher sind wir froh und glücklich, ihn auch über den Sommer hinaus in unserem Team zu haben."

In der Tat hat der 1,96 Meter große Abwehrhüne seinen Anteil am Höhenflug der Störche, die fest im Aufstiegsrennen Richtung Bundesliga mitmischen.

"Es macht gerade extrem viel Spaß"

"Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie und ich uns hier in Kiel sehr wohl fühlen. Die gemeinsame Arbeit mit allen macht gerade extrem viel Spaß", sagt Erras selbst zu seiner Vertragsverlängerung an der Förde. "Daher freue ich mich sehr auf die kommenden Jahre im KSV-Trikot, in denen ich meinen Beitrag zu unserer mannschaftlichen Entwicklung und einer erfolgreichen Zukunft leisten möchte."

Am kommenden Sonntag empfangen die Störche Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und wollen mit Erras einen weiteren Schritt Richtung Oberhaus machen.