"Wichtige Rolle": Scherhant verlängert langfristig bei Hertha

Hertha BSC hält an Sturm-Talent Derry Scherhant (20) fest. Wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte, wurde das Arbeitspapier des Angreifers vorzeitig wie langfristig verlängert.

Der neue Vertrag von Derry Scherhant ist bis 30. Juni 2027 datiert. Und beide Seiten haben offenbar noch viel gemeinsam vor. "Derry spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle", stellt Sportdirektor Benjamin Weber klar: "Er hat in der vergangenen Saison bereits Bundesliga-Erfahrungen gesammelt, jetzt trauen wir ihm den nächsten Entwicklungsschritt zu. Mit seiner Dynamik wird Derry eine wertvolle Option für unser Offensivspiel sein."

Scherhant spielte in Berlin bereits für Viktoria, Tennis Borussia, den Berliner SC und seit 1. Oktober 2020 für die Alte Dame. In seiner ersten Saison für Hertha erzielte der Angreifer 2021/22 in 34 Regionalliga-Spielen starke 16 Tore, im vergangenen Jahr machte er in der gleichen Spielklasse bei zwölf Einsätzen acht Treffer. In der Bundesliga kam Scherhant zehnmal zum Zug (acht Einwechslungen, ein Tor, kicker-Notenschnitt 4,25).

Ich gehe hochmotiviert in die kommende Saison. Derry Scherhant

Zu seinem Debüt kam der schnelle Stürmer bereits am zweiten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:1), als er in der 58. Minute für Chidera Ejuke übernahm. Seinen bis dato einzigen Treffer im Oberhaus markierte Scherhant beim 4:1-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach, als er in der ersten Minute der Nachspielzeit das erlösende 3:1 erzielte.

"Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und darüber, meinen Weg bei Hertha fortzusetzen", wird Scherhant auf der Berliner Website zitiert: "Ich gehe hochmotiviert in die kommende Saison und werde alles daran setzen, die mannschaftlichen sowie meine persönlichen Ziele zu erreichen."

Bei der Generalprobe für den Zweitliga-Start gegen Standard Lüttich (1:1) am vergangenen Freitag durfte Scherhant die letzten zehn Minuten der Partie mitwirken. Los geht es für Hertha am kommenden Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Fortuna Düsseldorf.