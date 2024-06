"Wichtige Rolle" bei der U 23: Hornschuh kommt vom FC Zürich nach Freiburg

Der SC Freiburg holt Marc Hornschuh nach Deutschland zurück. Der 33-jährige Innenverteidiger kommt vom FC Zürich und soll künftig eine "wichtige Rolle" im U-23-Team der Breisgauer einnehmen.

Der SC Freiburg bastelt nach dem Abstieg aus der 3. Liga weiterhin am Kader seiner U 23. Mit Marc Hornschuh wurde nun ein weiteres wichtiges Puzzleteil gefunden. Der 33-jährige Innenverteidiger kommt aus der Schweizer Super League vom FC Zürich. Drei Jahre schnürte der gebürtige Dortmunder die Schuhe in der Finanz-Stadt. 67 Pflichtspiele absolvierte Hornschuh in drei Jahren für den ältesten Sportverein der Schweiz, gewann in seiner Debüt-Saison 2021/22 die Meisterschaft mit den Blau-Weißen.

160 Profi-Spiele in Deutschland

In Deutschland schnürte der Defensivspieler lange Zeit für den FC St. Pauli die Schuhe. Für die Kiez-Kicker bestritt er 59 Partien in der 2. Liga. 101 Profi-Begegnungen stehen für die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga zu Buche.

"Marc Hornschuh war unser absoluter Wunschspieler auf der Innenverteidiger-Position", freut sich Martin Schweizer, Sportlicher Leiter der Freiburger Fußballschule, über die Unterschrift des Routiniers. "Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm einen sehr erfahrenen und ehrgeizigen Spieler für uns gewinnen konnten. Marc wird eine wichtige Rolle im Team und bei der Entwicklung unserer Talente einnehmen."

Neben dem Transfer von Hornschuh gab der Sportclub auch die Verpflichtung eines neuen Keepers bekannt. Der 22-jährige Luka Nujic wechselt vom SGV Freiberg in den Breisgau.