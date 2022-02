Wichtige Punkte im Abstiegskampf: Hamm United FC bezwingt Bramfelder SV mit 2:0

Wichtige Punkte für den Hamm United FC im Abstiegskampf: In einer intensiven Nachholpartie investieren die Hausherren mehr als die Gäste aus Bramfeld und gewinnen letztlich verdient mit 2:0.

Zwar standen der Bramfelder SV und Hamm United FC schon vorab des Nachholspiels des 15. Spieltages als Teilnehmer der Abstiegsrunde fest, anders als das Aufeinandertreffen am vergangenen Dienstag zwischen dem VFL Lohbrügge und dem USC Paloma Hamburg (Endstand 2:3), war die Partie zwischen den beiden Kellerkindern noch durchaus von Bedeutung. Weil beide Mannschaften in der Abstiegsrunde antreten werden, wird auch das Ergebnis der Nachholpartie mit in das Saisonfinale genommen.

Hamm investiert mehr und belohnt sich

Entsprechend rasant begann auch die Partie. Die erste Chance an diesem Abend lag auf Seiten der Gäste. Mohr versuchte es einfach mal aus der zweiten Reihe, sein Schuss stellte jedoch keine Gefahr für HUFC-Keeper Jendrzej dar. In der Folge nahmen die Hausherren zunehmend die Zügel in die Hand. In puncto Offensivaktionen fehlte es aber auch Hamm zunächst an Präzision im letzten Drittel und der nötigen Geradlinigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt auffällig: Die intensive Zweikampfführung der Hausherren löste immer wieder leichtsinnige Ballverluste im Spielaufbau des BSV aus.

In der 37. Minute dann die verdiente Führung für Hamm United: Kukanda wurde am rechten Strafraumeck in Szene gesetzt, mit etwas Glück landete sein abgefälschter Abschluss im hohen Bogen im Netz. In der Folge wurde die Partie etwas ruppiger, viele Freistöße und Quengeleien in Richtung des Schiedsrichters waren die Folge. Für Stille sorgte dann das 2:0 nach rund einer Stunde. Nach einem Handspiel von Chris Pfeifer diente ein langer Ball als direkte Vorlage für den durchstartenden Miry, der das Spielgerät aus 15 Metern, an Kalk vorbei, über die Linie drückte (61.).

Auf die vermeintliche Vorentscheidung folgte eine unschöne Szene. Nach einem unglücklichen Zusammenprall zwischen Bramfelds Knuth und HUFC-Kapitän D'Urso blieb letzterer mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen, offenbar hatte sich der Mittelfeld-Mann beim Zusammenstoß das Schlüsselbein gebrochen (71.). Nach einer etwas längeren Unterbrechung war die vorherige Intensität verflogen. Bis auf vereinzelte Halbchancen brachte keine der beiden Mannschaften noch nennenswerte Offensivaktionen zu Stande.