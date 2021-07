"Wichtige private Gründe": VfL-Trainer Reis verlässt Trainingslager

Am Mittwochabend erlebte er noch das 1:0 des VfL Bochum im ersten Test in Südtirol gegen Parma. Am Donnerstag reiste Bochums Trainer Thomas Reis aus Südtirol ab. Aus privaten Gründen.

Steht mit dem VfL Bochum vor seiner ersten Bundesliga-Saison: Cheftrainer Thomas Reis. DeFodi Images via Getty Images