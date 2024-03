"Wichtige Konstante": Zimmermann verlängert in Düsseldorf

Matthias Zimmermann bliebt Fortuna Düsseldorf treu. Der 31-jährige Rechtsverteidiger soll in seiner "zweiten Heimat" auch in Zukunft als "Vorbild für die jungen Spieler" vorangehen.

Will auch in Zukunft mit Fortuna Düsseldorf jubeln: Matthias Zimmermann. IMAGO/Noah Wedel

Erst in der vergangenen Woche setzte Jamil Siebert seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf. Nun hat einer seiner Defensiv-Kollegen nachgezogen: Matthias Zimmermann hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert und bleibt F95 über das Saisonende hinaus erhalten. Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Verein keine Angabe.

Damit wird der 31-jährige Rechtsverteidiger bereits in seine siebte Spielzeit mit der Fortuna gehen. 2018 verschlug es ihn aus Stuttgart in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt, seitdem sammelte er 183 Einsätze in rot und weiß (zwölf Tore, 19 Vorlagen). Nur Marcel Sobottka (seit 2015), Emmanuel Iyoha (2016) und Andre Hoffmann (2017) stehen länger im Profikader der Fortuna.

Kontinuität als "wichtiger Baustein" bei der Fortuna

"Wir freuen uns, dass wir mit Matthias Zimmermann eine wichtige Konstante unseres Teams weiter an die Fortuna binden konnten", betonte Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, in einer Pressemitteilung. Auch Sportdirektor Christian Weber unterstrich, "dass Kontinuität in unseren Augen ein wichtiger Baustein für langfristigen Erfolg ist" und lobte Zimmermann: "Mit seiner Professionalität ist er ein Vorbild für unsere jungen Spieler und wir freuen uns, dass er uns weiterhin erhalten bleibt."

Der gebürtige Karlsruher selbst erklärte, dass ihm der Verein in seinen bisherigen knapp sechs Jahren "richtig ans Herz gewachsen" sei. "Die Fortuna und Düsseldorf sind wie eine zweite Heimat für mich geworden und ich bin dankbar und glücklich, dass ich auch in Zukunft hier spielen werde."

In der laufenden Spielzeit fehlte Zimmermann von November bis Februar aufgrund eines Ermüdungsbruchs im linken Fuß und musste sich einer Operation unterziehen. Dennoch bringt er es auf 17 Zweitliga-Spiele (ein Treffer, vier Assists) und ist nur knapp hinter Teamkollege Ao Tanaka (2,89) der Spieler mit der zweitbesten kicker-Durchschnittsnote in der Mannschaft von Daniel Thioune. Hinzu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal, wo die Fortunen weiterhin die Chance auf den ganz großen Wurf haben. Am Mittwoch, 3. April (20.45 Uhr), geht es zu Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen.