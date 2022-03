Wichtige Heimsiege für Eppelborn und Emmelshausen

Im Abstiegskampf durften sich an diesem Wochenende die stark gefährdeten Teams FV Eppelborn und TSV Emmelshausen freuen. Auch die SG Mülheim-Kärlich und die Eisbachtaler Sportfreunde fuhren drei Zähler ein.

Durch ein 2:0 über den SV Röchling Völklingen hat der TSV Emmelshausen in seinem ersten Abstiegsrunden-Spiel drei Punkte eingefahren. Es war ein glücklicher Sieg für den TSV, die Gäste aus Völklingen waren das bessere Team, machten aber nichts aus ihren Chancen. Die 1:0-Pausenführung der Heimelf - Arbursu netzte bei einer Halbchance ein (43.) - kam durchaus überraschend. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie, Nass sorgte mit einem Strafstoß für das 2:0 der Heimelf (54.). Danach war Völklingen in einem hitziger werdenden Duell weiterhin bemüht, blieb aber zu harmlos.

Auch der FV Eppelborn durfte sich freuen, buchte mit einem 2:1-Erfolg über die Reserve des 1. FC Kaiserslautern ebenfalls die ersten Zähler aufs Abstiegsrunden-Konto. Mann des Spiels in einer temporeichen Partie war FVE-Akteur Valdrin Dakaj, der beide Treffer erzielte. Zunächst markierte er früh nach einer Mehmedi-Vorlage aus kurzer Distanz das 1:0 (3.), dann war er in Durchgang zwei mit einem Flachschuss mit dem 2:1 zur Stelle - erneut assistierte dabei Mehmedi (61.). Kurz zuvor noch hatte der FCK durch eine Freistoß-Hereingabe von Theobald, die sich über Eppelborn-Keeper Lissmann in die Maschen senkte, auf 1:1 gestellt (57.). Auch in Folge agierte die Heimelf gefährlicher, sodass der Sieg verdient war.

Stahlhofen mit Dreierpack

Neuer Tabellenvorletzter ist der FSV Viktoria Jägersburg, der gegen die SG Mülheim-Kärlich auch sein zweites Abstiegsrunden-Duell verlor. 2:4 unterlag Jägersburg dabei im Heimspiel, zeigte aber immerhin Moral und holte einen 0:2-Rückstand bis zur Pause auf. In Durchgang zwei sorgte aber Rönz mit zwei Treffern für den Gästeerfolg. Mit 4:0 siegten derweil die Eisbachtaler Sportfreunde klar gegen die SV Elversberg II. Die Eisbären präsentierten sich in dieser Begegnung von Beginn an bissig, sodass dieses Resultat schon zur Pause auf der Anzeigentafel stand. Robin Stahlhofen war dabei mit drei Treffern der prägende Akteur: Zunächst spitzelte er den Ball am Keeper vorbei zum 1:0 ins Netz (11.), dann köpfte er eine Flanke zum 2:0 ein (25.). Nach Kakuis zwischenzeitlichem 3:0 (27.), stellte er sogleich wuchtig das 4:0 her (36.). Die Regionalliga-Reserve enttäuschte, blieb fast 90 Minuten lang harmlos; die Sportfreunde hätten noch deutlicher gewinnen können.

An der Spitze steht weiterhin die TSG Pfeddersheim, auch wenn es diesmal auf eigenem Platz nur zu einem 2:2 gegen Hassia Bingen reichte. Es war ein umkämpftes Duell, in dem Kaster nach einer Vorlage von Huth zur 1:0-Führung für die TSG einnetzte. Danach versäumte es Pfeddersheim allerdings, das Ergebnis auszubauen. In der zweiten Hälfte kam dann der Gast aus Bingen besser ins Spiel und glich in der 71. Minute durch Neumann nicht unverdient aus. Die Schlussphase wurde dann turbulent: Platten ließ die Gäste nach einer Standardsituation mit seinem 2:1 per Kopf kurz am Sieg schnuppern (90.), in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Huth mit der letzten Aktion des Spiels dann aber doch noch der verdiente Ausgleich.