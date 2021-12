"Wichtige Führungsfigur": Castro unterschreibt in Bielefeld

Nun ist es offiziell: Gonzalo Castro (34) ist zurück in der Bundesliga und spielt in der Rückrunde mit Arminia Bielefeld um den Klassenerhalt.

Der Mittelfeldspieler, der bis Sommer 2021 als Kapitän des VfB Stuttgart aktiv gewesen war, unterzeichnete in Ostwestfalen einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option. Castro läuft künftig im Arminia-Trikot mit der Nummer 7 auf.

"Es fanden viele gute Gespräche statt und es kam das Gefühl auf, dass Arminia einen erfahrenen Spieler braucht - das kann ich auf jeden Fall geben", wird Castro in einer Vereinsmitteilung ziert: "Die Zeit ist sehr kurz, es wird sehr intensiv werden. Mit vielen Gesprächen und vielen Trainingseinheiten auf dem Platz wird es darum gehen, die Stärken der Jungs voranzutreiben, damit es in den kommenden Spielen hoffentlich so weitergeht wie gegen Bochum und Leipzig." Aus den jüngsten zwei Spielen holte Arminia sechs Punkte.

Cheftrainer Frank Kramer freut sich auf einen "sehr guten Fußballer, der mit jeder Menge Erfahrung aus allen möglichen Situationen im Profifußball ausgestattet ist - er hat Aufstiege und Europapokal-Abende ebenso erlebt, wie er schwierige Phasen mit seinen Vereinen durchgestanden hat". Castro soll mithelfen, die "noch relativ Bundesliga-unerfahrene Mannschaft zu führen". An seiner Seite sollen sich junge Spieler noch schneller entwickeln.

Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC, sieht in Castro eine "wichtige Führungsfigur". Ins Geschehen eingreifen wird Castro am 28. Dezember, wenn die Rückrunden-Vorbereitung in Ostwestfalen beginnt. Sein Pflichtspieldebüt könnte der Routinier am 8. Januar geben, dann steht das Auswärtsspiel in Freiburg an.