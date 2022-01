"Why not us?" Die Cincinnati Bengals und ihre große Prüfung bei den Chiefs

Haben die Cincinnati Bengals wirklich eine Chance bei den offensivgewaltigen Kansas City Chiefs? Ein Ansatz muss dabei sein, die riesigen Löcher in der eigenen Offensive Line zu stopfen. Eine Vorschau ...

"Why not us?", so lautet das Motto der Bengals, die zweifelsohne das Überraschungsteam im Halbfinale der Play-offs sind. Und ja, warum nicht sie? Das Team aus der AFC North hat schließlich unter dem jungen Trainer Zac Taylor (38) nicht nur erstmals seit 2015 die Division vor den Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens und Cleveland Browns gewonnen, sondern auch erstmals nach 31 Jahren wieder ein Play-off-Spiel - das 26:19 in der Wild Card Round gegen die Las Vegas Raiders.

Und nach dem verrückten und durch ein Last-Second-Field-Goal erreichten 19:16 bei den Tennessee Titans sind es sogar schon zwei Erfolgserlebnisse in der NFL-Endrunde samt Einzug ins AFC-Endspiel bei den Kansas City Chiefs. Und ein AFC-Endspiel hat es für dieses Franchise seit der 1988er Saison und damit seit 33 Jahren nicht mehr gegeben. Positive Randnotiz: Damals gelang durch ein 21:10 über Buffalo sogar der Einzug in den Super Bowl, in dem dann mit 16:20 knapp gegen die San Francisco 49ers verloren wurde.

Jeden Donnerstag neu! "Icing the kicker - der NFL-Podcast"

#3: Wer schafft's in den Super Bowl? Chiefs vs. Bengals, 49ers vs. Rams Wild, dramatisch, NFL. In Folge 3 des neuen Podcasts „Icing the kicker” in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei schauen wir auf die Playoff-Duelle in der NFL. Nach den irren Divisional Games folgen am kommenden Sonntag (30.1.) nun die Conference Championship Games. Dabei sind die Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams und San Francisco 49ers. Detti, Shuan, André und Kucze blicken auf das NFL-„Halbfinale” voraus und geben am Ende jeweils ihren Ergebnistipp ab. Die nächste Folge von „Icing the kicker” – diesmal dann mit einem Ausblick auf den Super Bowl – gibt es bereits kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #2: Divisional Duelle Deluxe 20.01.2022 #1: Wundertüte Wild Card Weekend 13.01.2022 Icing the kicker 11.01.2022 weitere Podcasts

Doch kann ein Finaleinzug tatsächlich bei den offensiv brachial gefährlichen Kansas City Chiefs gelingen? Also bei dem Team, das erst kürzlich einen atemberaubenden Wild-West-Shootout gegen die Buffalo Bills mit 42:36 gewonnen hat - neuerliche Overtime-Regeldiskussionen inklusive. Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, Mecole Hardman, Clyde Edwards-Helaire - diese Herrschaften haben sowohl gegen Pittsburgh als nun auch gegen Buffalo jeweils 42 Punkte erreicht. Außerdem steht Mahomes mit K.C. um Kultcoach Andy Reid zum vierten Mal in Folge im AFC-Finale vor heimischer Kulisse, was es bis dato noch nie gegeben hat.

Das Schweizer-Käse-Problem

Zudem stellt sich die Frage: Kann die Offensive Line der Bengals standhalten? Schließlich hat sie beim knappen 19:16 bei den Titans ganze neun "Sacks" und extrem viele weitere Pressures auf Joe Burrow zugelassen. Burrow selbst hat in diesem Spiel neben 348 Yards und einer Interception auch deswegen nicht einen einzigen Touchdown-Pass geworfen. Vielmehr hat diese Partie letztlich Tennessees Spielmacher Ryan Tannehill mit seiner dritten Interception Sekunden vor Schluss für Cincy gewonnen bzw. für sich und seine Farben verloren.

Ganz klar: Die großen Löcher in der O-Line, die schon in der Regular Season mit 51 die meisten "Sacks" eines Teams für Burrow zugelassen hat, müssen schnellsten gestopft werden. Sonst könnte die eigene Offense um Top-Receiver Ja'Marr Chase oder Running Back Joe Mixon punktetechnisch nicht mit den Chiefs mithalten - denn von Kansas City sind tendenziell drei bis sechs Offensive Touchdowns zu erwarten.

"Sie haben uns geschlagen - und das war kein Dusel"

Doch warum soll das eben nicht gelingen? "Why not us?", also aus Bengals-Sicht. Head Coach Zac Taylor gibt die Antwort im Gespräch mit den US-Medien: "Seht her, wie weit wir schon gekommen sind." Es sei seit der schwachen Regular Season 2020/21 mit einer Bilanz von 4:11:1 einfach vieles auf den richtigen Weg gebracht worden. "Wir sind einen weiten Weg gegangen - weil unsere Jungs wirklich hart gearbeitet haben. Wir müssen nur den Fokus voll auf dieses eine Spiel ausrichten, um unseren besten Football in Kansas City spielen zu können."

Und vor der "Why not us?"-Einstellung der Bengals zeigen in der Tat auch die Chiefs Respekt - zumal es erst in Week 17 nach einem verrückten Schlagabtausch 34:31 für Cincinnati (allerdings auch in Cincinnati und nicht im lautstarken Arrowhead Stadium) gegeben hat. Das unterstreichen Aussagen von Kansas Citys Trainer Andy Reid: "Sie haben damals Big Plays auf beiden Seiten des Balles gemacht. Sie haben es geschafft, uns zu verlangsamen (für Chiefs-Verhältnisse nur überschaubare sechs von elf Third Downs gemeistert; Anm.d.Red.). Demzufolge müssen wir nun aufpassen und einen weitaus besseren Job machen als damals. Denn sie haben uns geschlagen - und das war kein Dusel. Sie sind einfach ein gutes Football-Team."

Doch Vorsicht gilt auch andersherum, was abschließend diese Statistiken zeigen: Chiefs-Quarterback Mahomes hat in der Postseason eine blitzsaubere Bilanz von acht Siegen und keiner Niederlage - wenn der Gegenüber nicht Tom Brady heißt (0:2 hier, einmal im AFC-Finale und einmal im Super Bowl 2021). Seine Werte dabei: 25 Touchdowns, fünf Interceptions und weitere fünf erlaufene Touchdowns.