Whitlock übers "Mad House" zum Zittersieg - Gurney nach Soutars Wahnsinns-Finish raus

In der Nachmittagssession setzte sich Simon Whitlock mit Mühe durch, während Daryl Gurney das frühe Aus ereilte. Im ersten Match wurde der Gegner des Deutschen Martin Schindler ermittelt.

2:2 in Sätzen und 1:1 in Legs stand es, als sich Favorit Simon Whitlock und sein Kontrahent Christian Perez im Auslassen von Großchancen überboten. Wobei der Filipino noch Pech hatte, gleich zwei Bouncer unterliefen ihm beim Auschecken auf die Doubles.

Whitlock hatte hingegen keine Ausrede. Wie schon im ganzen Match hatte er viele Möglichkeiten ausgelassen. Auch in der entscheidenden Phase wusste er gegen den bissigen Perez, der sich einfach nicht abschütteln ließ, nicht wirklich zu überzeugen. Letztlich landete der Australier sogar im "Mad House", sprich der Doppel-1. Der zwölfte Versuch steckte dann aber endlich da, wo er hinsollte. 30 Darts hatte er insgesamt gebraucht, um den Durchgang zu gewinnen.

Da Whitlock auch das folgende Leg nach zwei vergebenen Matchdarts für sich entschied, fuhr er letztlich doch noch den glücklichen 3:2-Sieg ein. Mit einem Average von 87,25 und einer Checkout-Quote von 33,33 Prozent ist allerdings zu befürchten, dass der "Wizard" bald ausgezaubert hat. Es wäre keine Seltenheit: Der Finalist von 2010 hat in den vergangenen acht Jahren lediglich einmal das Achtelfinale erreicht (2020).

Burnett und die verflixte Doppel-10

Auch das Generationenduell zwischen Altmeister Richie Burnett (55) und dem Tschechen Adam Gawlas (20) verlief spannend. Nach einem ausgeglichenen Duell ging es in den fünften Durchgang - und da patzte der BDO-Weltmeister von 1995 auf kuriose Weise. Schon im Satzverlauf hatte der Waliser einmal statt die Doppel-10 die Doppel-15 getroffen und somit überworfen. Im vierten Leg hätte Burnett zum 2:2 ausgleichen können, doch das selbe Missgeschick gelang ihm erneut - wieder Doppel-15 statt Doppel-10.

Gawlas behielt bei seiner WM-Premiere anschließend die Nerven und checkte seine restlichen 48 Punkte mit drei Versuchen aus. Sein nächster Kontrahent heißt am 22. Dezember Ryan Searle, der schon dreimal das Achtelfinale erreicht hat.

160 ausgecheckt: Gurney bleibt das Wasser im Hals stecken

Das einzige Zweitrundenmatch an diesem Samstagnachmittag stieg zwischen der Nummer 26 der Welt, Daryl Gurney, und Alan Soutar. Alle Sätze gingen jeweils über die volle Distanz - und jedes Mal hatte der Schotte Soutar das bessere Ende für sich. Beeindruckend war vor allem die finale Aufnahme: Gurney hatte das Break und den Satzgewinn schon vor Augen, der Nordire stellte sich die 40. Als Soutar mit 160 Punkten an die Scheibe ging, schaute Gurney selbst nicht hin. Besser so. Triple-20, Triple-20, Doppel-20 - während Gurney an seinem Wasserglas nippte, flippten der "Ally Pally" und natürlich Soutar aus.

Mit dem bislang höchsten Finish dieser WM wurde gleichzeitig der erste gesetzte Spieler aus dem Turnier geworfen. Ein möglicher Gegner wäre der an Neun gesetzte Danny Noppert, der aber erst noch gegen den Sieger der Partie Edhouse/Cameron antreten muss.

Lukeman wartet auf Schindler

Keine einzige 180 warf Martin Lukeman (37) bei seiner Partie gegen Nobuhiro Yamamoto, der Japaner hingegen immerhin vier. Es war dennoch eine klare Sache für den Lokalmatador aus Watford, der glatt in drei Sätzen gewann.

Lukemans nächster Gegner ist am 23. Dezember Martin Schindler, den er beim German Darts Grand Prix im April übrigens genauso geschlagen hatte wie Gabriel Clemens. Erst im Finale war gegen Luke Humphries Endstation für den WM-Debütanten, der erst seit der Corona-Pandemie Profi ist.