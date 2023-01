"White Wash" im Halbfinale: Van Gerwens Machtdemonstration gegen van den Bergh

Das zweite Halbfinale der Darts-WM zwischen Michael van Gerwen und Dimitri van den Bergh geriet zu einer Demonstration der Stärke von MvG, der seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ.

Das zweite Halbfinale startete vielversprechend. Außenseiter van den Bergh checkte mit dem "Big Fish", also einer 170, das dritte Leg und breakte damit zugleich MvG zum 2:1. Bahnte sich da eine Überraschung an?

Eher nicht, denn die Antwort des Favoriten ließ nicht lange auf sich warten. Es kam das Re-Break und direkt eine 180 hinterher - und kurz darauf der Satzgewinn für van Gerwen. Der Niederländer spielte schlicht eine Klasse besser und holte sich Satz zwei souverän mit 3:0.

Es war nicht der Abend von van den Bergh, der dann auch noch die Retourkutsche für seinen "Big Fish" kassierte. Van Gerwen schaffte im zweiten Leg des dritten Satzes ebenfalls ein 170er-Finish und machte nur etwas später das 3:0 klar. Der 33-Jährige brachte es in diesem Satz auf ein Average von 128,83 und stellte damit einen neuen WM-Rekord auf.

Van Gerwen überrollt seinen Gegner

Van Gerwen war wie eine Dampfwalze, die erbarmungslos über den bemitleidenswerten van den Bergh hinweg ging. Der Belgier hatte acht Legs in Folge verloren und stoppte diesen Trend erst zu Beginn von Satz vier. Dennoch sah es nicht nach einer Überraschung aus, der Belgier spielte zwar ordentlich, hatte aber einem furios auftretenden MvG nicht viel entgegenzusetzen.

Immerhin erzwang der junge Belgier mit einem High Finish (121) und einem damit einhergehenden Re-Break das Entscheidungsleg des Satzes. Dessen Ende war dann Drama pur: Zuerst verpasste van Gerwen die Doppel 10 und verhalf so seinem Kontrahenten zu Satzdarts. Van den Bergh aber verfehlte gleich zweimal Tops und musste dann zusehen, wie MvG über die Doppel 5 auf 4:0 stellte.

Van den Bergh völlig von der Rolle

Es war eine Machtdemonstration, die van Gerwen aufs Board brachte und dann auch fix das 5:0 klarmachte. Van den Bergh war völlig durch, traf quasi nichts mehr und verlor am Ende den sechsten Satz mit 0:3 und das Match mit 0:6.

Mit einem "White Wash" machte der Niederländer also die Neuflage des WM-Finals von 2019 gegen Michael Smith perfekt. Der Engländer hatte sich zuvor in einem spannenden Spiel gegen den Deutschen Gabriel Clemens 6:2 behauptet. Am Dienstag kann van Gerwen nach 2014, 2017 und 2019 zum vierten Mal im Ally Pally triumphieren.