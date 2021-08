Weydandt: "Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen"

Am Freitagabend schoss Hendrik Weydandt Hannover 96 kurz vor Schluss mit dem goldenen Treffer zum ersten Saisonsieg. Nicht nur dem großgewachsenen Stürmer war die Erleichterung danach anzumerken.

Vor gut 8000 Fans ließen sich Hendrik Weydandt (Mi.) und Co. nach dem Heimsieg feiern. picture alliance/dpa

Zwei Niederlagen und ein Unentschieden: Das war die Bilanz der ersten drei Zweiliga-Spiele von Jan Zimmermanns Hannover 96. Dass es gegen den 1. FC Heidenheim am Ende zum ersten Sieg reichte, lag an Hendrik Weydandt und am Kampfeswillen der Niedersachsen.

"Ich habe den Jungs vorher gesagt, wir müssen mehr investieren und wenn wir fleißig sind, dann fällt uns auch mal ein Ball vor die Füße. Das ist dann heute passiert", erklärte der Coach der 96er auf der Pressekonferenz nach der Partie. Von Beginn an hatte seine Mannschaft das Tor der Gäste angerannt - meist ohne Erfolg. Nur einmal rutschte den Heidenheimern ein Ball durch die Lappen.

"Alle sind erleichtert"

Profiteur Weydandt sprach am Mikrofon von "Sky" allen Fans aus der Seele: "Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Das Tor war enorm wichtig für mich und unser Team. Ich freue mich riesig, dass ich meine Aufgabe als Stürmer erledigt - und den Ball nicht übers Tor geschossen habe." Auch sein Trainer zeigte sich sehr froh über seinen Premieren-Dreier in der 2. Bundesliga: "Wir sind total glücklich und froh. Alle sind erleichtert".

"Wir freuen uns immer, wenn wir - auch für die Fans - drei Punkte erkämpfen können. Trotzdem sollten wir das jetzt richtig einordnen", bremste der Siegtorschütze aber auch die allgemeine Heiterkeit. Auch wenn es am Ende drei Punkte gab, lief nicht alles gut, sagte auch der Coach. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll in Darmstadt die ansteigende Formkurve dann aufrechterhalten werden.