Wetzlar mit Rubin und Klimpke zum Sieg gegen Leipzig

3:13Die HSG Wetzlar hat in der Tabelle einen Sprung nach oben gemacht: In einer hart umkämpften Partie besiegten die Mittelhessen den nun punktgleichen SC DHfK Leipzig mit 30:27 (15:15). Till Klimpke war mit dreizehn Paraden ein sicherer Rückhalt für die Hausherren, die in Lenny Rubin (7) ihren Toptorjäger hatten.