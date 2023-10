Wetzlar gibt Rote Laterne ab - HSV beendet Eisenachs Heim-Serie

Der zehnte Spieltag der Handball-Bundesliga kam am Freitag mit drei Partien daher - und lieferte gleich mal einen Wechsel im Tabellenkeller, Hannover punktete in Leipzig und der HSV feierte einen Auswärtssieg.

Hoch die Fäuste: Die HSG Wetzlar will gegen Balingen die Rote Laterne abgeben. IMAGO/Eibner

Das Kellerdell zwischen der HSG Wetzlar beim Vorletzten HBW Balingen-Weilstetten war mit Spannung erwartet worden - und wurde am Ende zum Befreiungsschlag der Wetzlarer. Die HSG gewann dank einer starken zweiten Hälfte 30:27 und gab damit die Rote Laterne an Balingen ab.

"Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft", sagte Wetzlars Lenny Rubin bei "Dyn" und lobte anschließend die Leistungssteigerung in Hälfte zwei, da hätten er und seine Teamkollegen "zu unserem Spiel gefunden, richtig gut und geduldig gespielt".

Hannover jubelt spät - HSV siegt auswärts

Keinen Sieger gab's zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC DHfK Leipzig. Ex-Bundesliga-Trainer Christian Prokop musste dabei bis zum Schluss zittern, ehe seine Hannoveraner das 25:25 (14:15) erzielten und damit ihren jüngste drei Spiele während Niederlagenserie in der Liga beendete. Eitel Sonnenschein gibt es bei den Niedersachsen dennoch nicht, warten sie doch schon seit nunmehr sechs Ligaspielen auf einen Sieg.

Einen Auswärtssieg fuhren auch der HSV ein. Die Hamburger setzten sich in Eisenach 32:28 durch. Für die Thüringer war es die erste Heimniederlage in der laufenden Saison. Zuvor hatte der Aufsteiger in der Werner-Aßmann-Halle unter anderem mit Siegen gegen die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen für Furore gesorgt.

TSV Hannover - SC DHfK Leipzig 25:25 (14:15)

Tore TSV Hannover: Steinhauser (7/4 Siebenmeter), Kulesh (7), Vujovic (6), Brozovic (2), Uscins (1), Fischer (1), Büchner (1)

SC DHfK Leipzig: Klima (7), Kristjansson (7/3), Binder (3), Sunnefeldt (2), Preuss (2), Krzikalla (2), Runarsson (2)

Zuschauer: 4973

HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 27:30 (13:10)

Tore HBW Balingen-Weilstetten: Gretarsson (6/4 Siebenmeter), Schoch (5), Prantner (4), Volz (3), Müller (2), Heinzelmann (2), Grahovac (1), Vistorop (1), Leimeter (1), Saueressig (1), Danner (1)

HSG Wetzlar: Novak (9/5), Cavor (5), Rubin (5), Ejlersen (5), Wagner (3), Fredriksen (2), Mellegard (1)

Zuschauer: 2173